Cơ quan Thuế có lưu ý quan trọng đến hộ kinh doanh trong tháng 4

Với các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, một việc cần thực hiện là thông báo tài khoản ngân hàng trước ngày 20/4/2026. Thủ tục có thể thực hiện nhanh chóng thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công, không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, các hộ thuộc nhóm 2 và 3 cần hoàn thành việc nộp tờ khai thuế quý I/2026 trong tháng này. Việc kê khai hiện đã được hỗ trợ trực tuyến, người dân có thể thực hiện online thuận tiện, tiết kiệm thời gian đi lại.

Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cần được thực hiện nghiêm túc. Việc đăng ký sớm sẽ giúp quá trình bán hàng diễn ra thuận lợi, hạn chế rủi ro phát sinh về sau.

Trong trường hợp chưa quen với công nghệ, người dân có thể nhờ cán bộ thuế hoặc người quen hỗ trợ. Thực tế, sau một vài lần thực hiện, các thao tác sẽ trở nên đơn giản và dễ làm hơn.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, việc nộp chậm tờ khai hoặc bán hàng không xuất hóa đơn theo quy định có thể dẫn đến xử phạt. Do đó, hộ kinh doanh cần chủ động thực hiện đúng hạn để tránh các rủi ro không cần thiết.

Ngoài ra, các trường hợp chưa có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đã cấp từ trước năm 2021 nên chủ động cập nhật lại tại Trung tâm hành chính công để phù hợp với quy định hiện hành.

Một lưu ý khác là việc ghi chép đầy đủ doanh thu trong quá trình kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh vừa dễ quản lý hoạt động, vừa đảm bảo tuân thủ quy định.

Theo khuyến nghị, khi thực hiện đúng các yêu cầu, thủ tục liên quan đến thuế hiện nay không quá phức tạp. Người dân nếu có vướng mắc có thể chủ động liên hệ để được hỗ trợ kịp thời.



