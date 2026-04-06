Hướng dẫn tính thuế kinh doanh nông sản thu mua từ nông dân

Hướng dẫn tính thuế mặt hàng nông, lâm sản mua từ nông dân không có hóa đơn đầu vào

Hộ kinh doanh kinh doanh thời vụ mặt hàng nông lâm sản. Hộ kinh doanh hỗ trợ thu mua sản phẩm của bà con nông dân rồi bán. Phương pháp tính thuế cụ thể với trường hợp này sẽ thế nào?

Về hoá đơn, sản phẩm không có hóa đơn đầu vào. Vì thế người thu mua cũng không xuất được hóa đơn. Vậy hộ kinh doanh phải xử lý hóa đơn trong trường hợp này ra sao?

Hướng dẫn tính thuế với hộ kinh doanh mặt hàng nông, lâm sản thời vụ

Cục Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh xác định doanh thu dự kiến năm 2026. Trong trường hợp chưa xác định được, phương pháp tính thuế thực hiện như sau:

Tính thuế thu nhập cá nhân với doanh thu từ 500 triệu - dưới 3 tỷ đồng/ năm

Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập cá nhân, khi doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên và có doanh thu dưới 03 tỷ đồng thì hộ kinh doanh có thể áp dụng 2 phương pháp tính thuế TNCN:

(1) Tính theo tỷ lệ trên doanh thu (doanh thu - 500 triệu) × thuế suất thu nhập cá nhân;

(2) Tính theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí × thuế suất).

Tính thuế thu nhập cá nhân với doanh thu từ 3 tỷ đồng/ năm trở lên

Trường hợp có doanh thu từ 03 tỷ đồng trở lên thì tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí × thuế suất).

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Về thuế giá trị gia tăng chỉ có 1 phương pháp tính thuế:

Số thuế phải nộp được xác định = Doanh thu x Tỷ lệ % .

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn với hộ kinh doanh mặt hàng nông, lâm sản thời vụ

- Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu/năm đến dưới 01 tỷ đồng/năm thì không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

- Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu từ 01 tỷ đồng/năm, thì phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử./.