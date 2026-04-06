Hướng dẫn tính thuế kinh doanh nông sản thu mua từ nông dân

Theo PV | 06-04-2026 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế hướng dẫn phương pháp tính thuế khi kinh doanh nông, lâm sản thu mua từ nông dân không có hóa đơn đầu vào.

Hộ kinh doanh kinh doanh thời vụ mặt hàng nông lâm sản. Hộ kinh doanh hỗ trợ thu mua sản phẩm của bà con nông dân rồi bán. Phương pháp tính thuế cụ thể với trường hợp này sẽ thế nào?

Về hoá đơn, sản phẩm không có hóa đơn đầu vào. Vì thế người thu mua cũng không xuất được hóa đơn. Vậy hộ kinh doanh phải xử lý hóa đơn trong trường hợp này ra sao?

Cục Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh xác định doanh thu dự kiến năm 2026. Trong trường hợp chưa xác định được, phương pháp tính thuế thực hiện như sau:

Tính thuế thu nhập cá nhân với doanh thu từ 500 triệu - dưới 3 tỷ đồng/ năm

Theo Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập cá nhân, khi doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở lên và có doanh thu dưới 03 tỷ đồng thì hộ kinh doanh có thể áp dụng 2 phương pháp tính thuế TNCN:

(1) Tính theo tỷ lệ trên doanh thu (doanh thu - 500 triệu) × thuế suất thu nhập cá nhân;

(2) Tính theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí × thuế suất).

Tính thuế thu nhập cá nhân với doanh thu từ 3 tỷ đồng/ năm trở lên

Trường hợp có doanh thu từ 03 tỷ đồng trở lên thì tính thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập (doanh thu trừ chi phí × thuế suất).

Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Về thuế giá trị gia tăng chỉ có 1 phương pháp tính thuế:

Số thuế phải nộp được xác định = Doanh thu x Tỷ lệ % .

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn với hộ kinh doanh mặt hàng nông, lâm sản thời vụ

- Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu/năm đến dưới 01 tỷ đồng/năm thì không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Nếu có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

- Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu từ 01 tỷ đồng/năm, thì phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử./.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Nổi bật

TS Nguyễn Đình Cung: Việt Nam thực hiện tham vọng lớn, phải chấp nhận đánh đổi

TS Nguyễn Đình Cung: Việt Nam thực hiện tham vọng lớn, phải chấp nhận đánh đổi Nổi bật

Cơ quan Thuế thông tin về việc cấp hóa đơn lẻ từng lần với hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng

Cơ quan Thuế thông tin về việc cấp hóa đơn lẻ từng lần với hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng

16:36 , 06/04/2026
Cơ quan Thuế có lưu ý quan trọng đến hộ kinh doanh trong tháng 4

Cơ quan Thuế có lưu ý quan trọng đến hộ kinh doanh trong tháng 4

16:09 , 06/04/2026
Tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh cao nhất 5 năm

Tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh cao nhất 5 năm

15:28 , 06/04/2026
‘Đại gia’ Thái Lan muốn đầu tư dự án thương mại tại tỉnh định hướng lên TP trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh lập tức nhất trí

‘Đại gia’ Thái Lan muốn đầu tư dự án thương mại tại tỉnh định hướng lên TP trực thuộc Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh lập tức nhất trí

14:53 , 06/04/2026

