Công an yêu cầu tất cả chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang | 06-04-2026 - 17:36 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lực lượng Công an cho biết, nếu người vi phạm không đến giải quyết, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Ngày 6/4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng đã đăng tải thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông. Danh sách được ghi nhận từ ngày 26/3 đến ngày 1/4, với 11 trường hợp xe ô tô, xe máy vi phạm.

Sau khi đăng thông báo này, lực lượng chức năng yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: Tổ dân phố 05 Sông Hiến, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh Cao Bằng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Danh sách 11 trường hợp vi phạm như sau:

Cơ quan Công an cho biết thêm, trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý. Để tra cứu thông tin vi phạm tại nhà, người dân có thể truy cập vào website của Cục Cảnh sát Giao thông (địa chỉ: https://csgt.vn/tra-cuu-phat-nguoi) và tiến hành nhập thông tin phương tiện, biển số xe.

Các lỗi vi phạm trên sẽ bị xử phạt thế nào theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Công an yêu cầu các chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

