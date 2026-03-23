Công an yêu cầu các chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 20/3, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cao Bằng đã đăng tải thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông. Danh sách bao gồm 14 trường hợp người điều khiển xe mô tô và xe ô tô vi phạm từ ngày 12/3 đến ngày 18/3.

Các hành vi vi phạm được ghi nhận gồm: người điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; người điều khiển xe ô tô đi ngược chiều và vi phạm quy định về tốc độ.

Danh sách phương tiện vi phạm như sau:

14 trường hợp người điều khiển xe ô tô, xe máy vi phạm (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng)

Sau khi đăng thông báo này, lực lượng Công an yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ: Tổ dân phố 05 Sông Hiến, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Các lỗi vi phạm trên sẽ bị xử phạt thế nào theo Nghị định 168?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với lỗi vi phạm điều khiển xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tất cả chủ xe máy trong danh sách sau đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hà Giang

Mục sở thị công trường cao tốc 5.200 tỷ đồng nối đại lộ dài nhất Việt Nam

Điều chỉnh giao thông ở khu đô thị mới Thủ Thiêm

Sân vận động 60.000 chỗ ngồi, đủ tiêu chuẩn tổ chức World Cup dần thành hình

Mua trái phép hóa đơn, hàng loạt chủ doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị khởi tố

Hà Nội: Diện mạo mặt bằng tuyến Metro 65.000 tỷ đồng trước ngày thi công đồng loạt

Cách tính thuế cho cá nhân có 2 nguồn thu nhập

