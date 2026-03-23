Mục sở thị công trường cao tốc 5.200 tỷ đồng nối đại lộ dài nhất Việt Nam

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

23-03-2026 - 08:55 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến cao tốc hơn 5.200 tỷ đồng nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang dần lộ diện sau thời gian thi công, nhiều hạng mục đã dần thành hình.


Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc nối Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, đoạn từ Quốc lộ 21B, được khởi công từ tháng 10/2023, có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư, được xác định là một trong những dự án giao thông trọng điểm phía Tây Thủ đô.

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 6,7km, mặt cắt ngang rộng từ 120-180m, đi qua khu vực Hòa Lạc và Yên Xuân. Khi hoàn thành, tuyến sẽ góp phần hoàn thiện trục kết nối phía Tây, đồng thời tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tại khu vực Hòa Lạc, tổng diện tích thu hồi hơn 60ha với hàng trăm thửa đất. Hiện nay, phần lớn diện tích đã được bàn giao phục vụ thi công.

Phần diện tích còn lại chủ yếu là những vị trí khó, liên quan đến đất ở và các trường hợp cần xử lý hồ sơ phức tạp, nên việc hoàn tất toàn bộ mặt bằng vẫn cần thêm thời gian.

Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung thi công đoạn từ khu vực cầu Vai Nghiêng đến nút giao Yên Bình.

Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động, làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Tại nhiều vị trí, địa hình đồi núi khiến việc thi công gặp nhiều khó khăn. Một số đoạn phải xẻ núi, xử lý nền đất, gia cố taluy để đảm bảo ổn định công trình. Khối lượng đào đắp lớn, trong khi điều kiện thi công phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

Việc thi công cũng ảnh hưởng nhất định đến việc đi lại của người dân. Tại một số khu vực, phương tiện phải giảm tốc độ khi đi qua công trường, đặc biệt vào giờ cao điểm.

“Đường đang làm nên đi lại có phần bất tiện, nhất là khi xe đông. Nhưng đây là dự án lớn, khi hoàn thành chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho người dân trong khu vực”, anh Trần Minh Tuấn, ở Hà Nội, chia sẻ.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường không chỉ giúp kết nối đồng bộ hệ thống giao thông mà còn góp phần giảm áp lực cho các trục hiện hữu, mở rộng không gian phát triển của Hà Nội về phía Tây và Tây Nam.

Đại lộ Thăng Long là đại lộ dài nhất Việt Nam, với chiều dài gần 30km và chiều rộng trung bình 140m, được đưa vào khai thác từ năm 2010 nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đại lộ được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị, gồm làn đường cao tốc ở giữa và đường gom hai bên, với quy mô nhiều làn xe, đóng vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với các khu đô thị mới, khu công nghệ cao Hòa Lạc và các tỉnh phía Tây.

Sau hơn 15 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã trở thành trục phát triển quan trọng, góp phần giãn dân khu vực nội đô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Theo Viên Minh

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên