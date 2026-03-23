Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào top 10 sân bay sạch nhất thế giới năm 2026

Sân bay Cam Ranh xếp thứ 6 trong top 10 sân bay sạch nhất thế giới 2026. (Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh)

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh vừa được tổ chức Skytrax (Anh) xếp hạng thứ 6 trong danh sách “Sân bay sạch nhất thế giới năm 2026” ở nhóm cảng hàng không phục vụ dưới 30 triệu lượt khách mỗi năm.

Kết quả được công bố tại lễ trao giải Skytrax World Airport Awards 2026 diễn ra ngày 18/3 tại London. Trong hạng mục này, vị trí dẫn đầu thuộc về Sân bay New Chitose (Nhật Bản), tiếp theo là Chubu Centrair Nagoya (Nhật Bản), Sân bay quốc tế Bahrain, Osaka Itami (Nhật Bản) và Brisbane (Australia).

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp sân bay Cam Ranh góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này. Trước đó, năm 2025, sân bay đứng thứ 7 ở nhóm quy mô nhỏ hơn (dưới 25 triệu lượt khách/năm). Việc tăng hạng cho thấy những cải thiện rõ rệt trong công tác vận hành, đặc biệt ở tiêu chí vệ sinh môi trường và trải nghiệm hành khách.

Skytrax World Airport Awards được xem là một trong những hệ thống đánh giá uy tín hàng đầu của ngành hàng không toàn cầu, dựa trên khảo sát độc lập hàng triệu hành khách từ hơn 100 quốc gia, với các tiêu chí như quy trình phục vụ, an ninh, tiện nghi và mức độ sạch sẽ.

Việc duy trì vị trí trong top 10 không chỉ phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị khai thác mà còn góp phần củng cố hình ảnh Cam Ranh - Khánh Hòa như một điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện trong mắt du khách quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch đang tăng tốc phục hồi và cạnh tranh.