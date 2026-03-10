Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an đề nghị các chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

10-03-2026 - 11:16 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo danh sách được đăng tải, lỗi vi phạm phổ biến nhất là người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên ngày 9/3 đã đăng tải danh sách 56 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Các trường hợp này được ghi nhận trong tuần từ ngày 2/3 đến 8/3.

Cụ thể, qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp xe ô tô vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm các xe mang biển số:

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Cơ quan Công an cũng phát hiện 6 trường hợp xe ô tô vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 47 lượt phương tiện vi phạm lỗi Điều khiển xe chạy quá tốc độ, với 24 trường hợp phương tiện xe ô tô và 23 phương tiện xe máy.

Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên

Cơ quan Công an nhấn mạnh, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hưng yên để giải quyết theo quy định.

Đồng thời, Công an cũng khuyến cáo, mọi tổ chức, cá nhân cần truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên để nắm bắt các thông tin về trật tự an toàn giao thông; tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Việc truy cập trang Zalo OA và Fanpage cũng nhằm tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về an toàn giao thông. Các thông tin này phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người dân.

Mức xử phạt của các lỗi vi phạm trên theo Nghị định 168

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt là 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, theo Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, trong trường hợp người điều khiển xe ô tô quay đầu xe gây tai nạn giao thông bị phạt từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Nếu điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h đến 20km/h, mức phạt là 4 đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ trên 20km/h đến 35km/h, tài xế bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Người điều khiển vượt quá tốc độ trên 35km/h sẽ bị xử phạt từ 12 đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Người điều khiển xe mô tô, xe máy chạy quá tốc độ quy định từ 5km/h đến dưới 10km/h sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Nếu điều khiển xe máy vượt quá 10km/h đến 20km/h sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng. Trong trường hợp tài xế chạy quá tốc độ trên 20km/h, mức xử phạt sẽ từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trong trường hợp người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

