Huy động quân đội hỗ trợ dự án giao thông thách thức bậc nhất cả nước do liên danh Đèo Cả thi công

Huy động 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo chỉ đạo của Thủ tướng

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, ngày 8/2, đơn vị đã tổ chức Lễ xuất quân và phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện “Chiến dịch Đông Khê 2026” tham gia xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về triển khai lực lượng tham gia thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm nhằm phát huy vai trò của lực lượng vũ trang tỉnh trong tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Lễ xuất quân và phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện “Chiến dịch Đông Khê” tham gia xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng)

Theo kế hoạch, đơn vị sẽ huy động 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ thi công các hạng mục: xây, gia cố mương thoát nước; xây kè đá, đổ bê tông suối cạn; làm rọ đá và các hạng mục phụ trợ khác theo yêu cầu của đơn vị thi công.

Thời gian triển khai từ ngày 9/3 đến ngày 30/6 trên đoạn tuyến dài 14km (từ Km79 đến Km93) thuộc địa bàn các xã Phục Hòa, Hạnh Phúc và Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, trong quá trình chuẩn bị tham gia chiến dịch, 100% cán bộ, chiến sĩ đã viết bản đăng ký quyết tâm, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, đại diện cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch hứa quyết tâm tập trung lực lượng, phương tiện tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời, các cán bộ, chiến sĩ sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng trên địa bàn, thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với người dân.

Tuyến cao tốc hiện thức hóa khát vọng thoát nghèo của hàng triệu người dân Lạng Sơn và Cao Bằng

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 25.550 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP. Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị đứng đầu liên danh nhà đầu tư.

Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài hơn 93km, tổng mức đầu tư 14.331 tỷ đồng đã được thông tuyến vào ngày 19/12/2025. Giai đoạn 2 được khởi công vào ngày 19/8/2025, bao gồm mở rộng hơn 93km đã đầu tư ở giai đoạn 1 và xây mới hơn 27km cao tốc nối lên cửa khẩu Trà Lĩnh, với tổng mức đầu tư là 12.072 tỷ đồng.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, với cấu tạo địa chất karst cùng địa hình hiểm trở, tình hình thiên tai mưa lũ kéo dài trên địa bàn, đây là một trong những dự án cao tốc thách thức bậc nhất hiện nay trên cả nước.

Theo báo cáo tại cuộc họp ngày 20/2 tại Cao Bằng do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1/2026, đến nay nhiều hạng mục công trình trong giai đoạn 1 đã được kịp thời điều chỉnh thiết kế phù hợp với việc mở rộng tại giai đoạn 2. Các nhà đầu tư đã triển khai thi công đồng thời cả hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Thủ tướng phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" tại buổi làm việc về hai dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng (VGP/Nhật Bắc)

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lấy cảm hứng, phát huy tinh thần của trận đánh Đông Khê năm 1950, phát động "Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành giai đoạn 1 tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và Hữu Nghị - Chi Lăng đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng yêu cầu thành lập Bộ chỉ huy Chiến dịch do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đứng đầu để rà soát, lập kế hoạch, chương trình hành động, điều chỉnh đường găng tiến độ, triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu nhà đầu tư, nhà thầu tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, đồng thời huy động các nhà thầu phụ, doanh nghiệp địa phương tham gia dự án, vừa giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, vừa chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý giúp doanh nghiệp địa phương lớn lên.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng quân đội trên địa bàn tích cực tham gia các phần việc phù hợp, thực hiện chức năng "đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất".

Hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng, sáng 26/2 tại tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra Lễ phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026" hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1.

Tại đây, ông Hoàng Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định việc xây dựng một tuyến đường cao tốc hiện đại là khát vọng thoát nghèo của hàng triệu đồng bào các dân tộc hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng phên dậu của Tổ quốc.

Ông Thạch nhấn mạnh, “Chiến dịch Đông Khê năm 2026” là chiến dịch vì nhân dân, vì sự phát triển của hai địa phương. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng kêu gọi các cấp chính quyền địa phương nơi có tuyến cao tốc đi quan phải coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ được ưu tiên, hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 15/3.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, lực lượng thi công cần phát huy bản lĩnh của những “người lính mở đường” để biến áp lực thành động lực, biến khó khăn thành những kỷ lục mới trên công trường.