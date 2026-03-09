Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phải tạm nghỉ làm do hết nguyên liệu, công ty cần đóng BHXH cho công nhân trong thời gian đó không? - BHXH trả lời

09-03-2026 - 11:55 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo đó, vì lý do ngừng việc này không phải do lỗi của người lao động nên công ty vẫn phải trả lương cho người lao động theo quy định.

Gửi câu hỏi đến Cổng thông tin điện tử chính phủ Bà T. Trang (Quảng Ngãi) cho biết:

"Doanh nghiệp của tôi sản xuất gỗ, khi hết nguồn gỗ đã thông báo cho công nhân nghỉ làm 2 tháng, nhưng khối văn phòng vẫn làm việc, vậy thời gian nghỉ làm công ty có đóng BHXH cho công nhân không?"

Trả lời nội dung này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng ngãi cho biết:

Tại Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 quy định trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

"1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương, những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu".

Tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2024 quy định về căn cứ đóng BHXH: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, công ty nơi bà Trang đang làm việc cho công nhân sản xuất nghỉ làm 2 tháng với lý do hết nguồn gỗ. Lý do ngừng việc này không phải do lỗi của người lao động nên công ty vẫn phải trả lương cho người lao động theo quy định.

Thời gian ngừng việc người lao động vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì đóng BHXH theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Ngọc Khánh

Đời Sống Pháp Luật

