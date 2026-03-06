Lưu ý mới từ Cục Thuế về thủ tục hoàn thuế tự động năm nay, hàng triệu người lao động lưu ý!

Trong công văn gửi Thuế địa phương và hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công năm 2025, Cục Thuế cho biết đã triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, cá nhân trực tiếp quyết toán thuế nếu nộp hồ sơ điện tử và có đề nghị hoàn thuế, hệ thống sẽ tự động kiểm tra dữ liệu và xử lý hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, việc hoàn thuế có thể được giải quyết trong vòng 3 ngày làm việc.

Người nộp thuế cần lưu ý gì?

Để hồ sơ hoàn thuế được hệ thống xử lý tự động, Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế cần chủ động rà soát thông tin trước khi gửi hồ sơ.

Trong đó cần kiểm tra và cập nhật chính xác thông tin định danh cá nhân như họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân; đồng thời bảo đảm thông tin người phụ thuộc trùng khớp với dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người nộp thuế cũng cần kiểm tra kỹ các nội dung trên tờ khai quyết toán, đặc biệt là tổng thu nhập, các khoản giảm trừ, số thuế đã khấu trừ, chứng từ khấu trừ thuế và số tiền đề nghị hoàn.

Ngoài ra, cần rà soát tình hình quyết toán thuế các năm trước để xác định có phát sinh bù trừ số thuế nộp thừa hoặc số thuế còn phải nộp hay không. Trường hợp còn nợ thuế thì phải nộp đầy đủ trước khi đề nghị hoàn thuế của năm hiện tại.

Cục Thuế cũng lưu ý người nộp thuế cần cập nhật chính xác tài khoản ngân hàng cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế trước khi gửi hồ sơ đề nghị hoàn.

Tài khoản nhận tiền hoàn thuế phải là tài khoản cá nhân hợp lệ. Người nộp thuế không sử dụng tài khoản mở tại công ty chứng khoán hoặc quỹ tín dụng nhân dân để nhận tiền hoàn thuế.

Người nộp thuế cũng cần kê khai trung thực, đúng thực tế phát sinh, không tự ý điều chỉnh tăng số tiền đề nghị hoàn khi không có căn cứ.

Các bước để hoàn thuế tự động

Theo Cục Thuế, căn cứ dữ liệu thu nhập và số thuế đã khấu trừ do đơn vị trả thu nhập kê khai, hệ thống công nghệ thông tin của ngành thuế có thể tự động tạo tờ khai quyết toán gợi ý cho người nộp thuế.

Để thực hiện hoàn thuế tự động, trước tiên người nộp thuế cần kiểm tra thông tin qua việc đăng nhập ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế, sau đó truy cập chức năng "Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân".

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin đã được điền sẵn như tổng thu nhập, số thuế đã khấu trừ và số tiền đề nghị hoàn. Người nộp thuế cần kiểm tra và đối chiếu với thông tin thực tế.

Bước tiếp theo, nếu thông tin chính xác, người nộp thuế xác nhận, đính kèm hồ sơ và gửi trực tuyến lên hệ thống.

Trường hợp có chênh lệch, người nộp thuế cần chỉnh sửa thông tin và bổ sung tài liệu chứng minh trước khi gửi hồ sơ.

Sau khi hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ phát hành thông báo tiếp nhận và chuyển sang bước kiểm tra điều kiện để xử lý hoàn thuế tự động.