Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xử lý nghiêm hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu và khí LPG

06-03-2026 - 17:03 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 6/3, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1415 gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý

Theo Bộ Công Thương, xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông đang tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung và giá cả các mặt hàng xăng dầu, khí LPG. Trong bối cảnh đó, việc chủ động kiểm tra, giám sát thị trường là cần thiết nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tăng cường nắm bắt diễn biến thị trường, đặc biệt là tình hình cung - cầu và giá bán xăng dầu, LPG trên địa bàn. Lực lượng Quản lý thị trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác kiểm tra, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và góp phần bình ổn thị trường.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và công chức phụ trách địa bàn nếu không kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.

Đối với chính quyền cấp xã, Bộ Công Thương đề nghị chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và LPG, kịp thời phát hiện các trường hợp ngừng bán hàng không đúng quy định, cắt giảm thời gian bán hàng, giảm lượng hàng cung ứng ra thị trường hoặc mở cửa nhưng không bán hàng khi không có lý do chính đáng. Các trường hợp vi phạm cần được xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng khác theo nhiệm vụ được giao cần chủ động phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG.

Hai lãnh đạo ACV vừa bị bắt có vai trò gì tại dự án sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất?

Theo AT

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Cần chuyển trạng thái từ ‘làm thuê’ cho nhà thầu ngoại sang ‘làm chủ’ để triển khai dự án đường sắt

Thủ tướng: Cần chuyển trạng thái từ ‘làm thuê’ cho nhà thầu ngoại sang ‘làm chủ’ để triển khai dự án đường sắt Nổi bật

Chính thức: Từ hôm nay, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Chính thức: Từ hôm nay, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế Nổi bật

Hai lãnh đạo ACV vừa bị bắt có vai trò gì tại dự án sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất?

Hai lãnh đạo ACV vừa bị bắt có vai trò gì tại dự án sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất?

16:58 , 06/03/2026
Tour trực thăng bắt đầu đón khách, TPHCM sẽ mở rộng thêm nhiều bãi đáp đón khách hạng sang

Tour trực thăng bắt đầu đón khách, TPHCM sẽ mở rộng thêm nhiều bãi đáp đón khách hạng sang

16:50 , 06/03/2026
Cục Thuế thông báo nóng về chính sách thuế mới với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cục Thuế thông báo nóng về chính sách thuế mới với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

16:30 , 06/03/2026
Xăng dầu có loại tăng tới 7.000 đồng/lít: Vì sao chưa chi Quỹ Bình ổn ngàn tỉ?

Xăng dầu có loại tăng tới 7.000 đồng/lít: Vì sao chưa chi Quỹ Bình ổn ngàn tỉ?

15:52 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên