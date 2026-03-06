Tour trực thăng bắt đầu đón khách, TPHCM sẽ mở rộng thêm nhiều bãi đáp đón khách hạng sang

Đây là thông tin được bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa các đơn vị triển khai "Dịch vụ trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao" ngày 6-3.

Theo kế hoạch, từ ngày 11-3, các chuyến bay định kỳ tour trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao sẽ được khai thác, do Công ty CP Du lịch Quốc tế VinaGroup triển khai, hợp tác cùng Công ty Trực thăng Miền Nam (VNHS) và các đơn vị lữ hành khác.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng giám đốc VinaGroup, cho biết VinaGroup là đối tác chiến lược của VNMHS - đơn vị cung cấp dịch vụ bay, khai thác trực thăng và bảo đảm toàn bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn hàng không theo quy định. Các chuyến bay đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 11-3 tại sân bay Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM).

Hành trình bay ngắm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, sẽ có 4 lựa chọn theo nhu cầu của du khách với thời gian bay từ 15 đến 60 phút.

Cụ thể: Vung Tau Skyview Tour (15 phút) – ngắm trọn vẹn phố biển Vũng Tàu; Green Horizon Tour (30 phút) – kết nối Vũng Tàu và Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; Green Coastline Tour (40 phút) – cung đường ven biển Long Hải – Hồ Tràm; Skyline Discovery Tour (60 phút) – hành trình từ biển Vũng Tàu đến trung tâm TPHCM và khám phá không gian xanh Cần Giờ.

Một trong những hành trình khám phá TPHCM từ trên cao sẽ được khai thác chính thức từ ngày 11-3. Nguồn: VNHS

Mức giá thấp nhất từ 2,9 triệu đồng/khách áp dụng trên hành trình bay ngắm cảnh 15 phút - Vung Tau Skyview Tour. Giá đã bao gồm: thuê trực thăng, nhiên liệu, phí cất hạ cánh – dẫn đường, phí dịch vụ hành khách, bảo hiểm trách nhiệm hàng không và thuế GTGT…

Trên thế giới, loại hình du lịch trực thăng đã được nhiều quốc gia khai thác rất thành công. Trong bối cảnh du lịch TPHCM đang hướng đến hội nhập và phát triển theo xu hướng quốc tế, việc phát triển những sản phẩm trải nghiệm mới như vậy là điều cần thiết.

"Khi sản phẩm du lịch trực thăng chính thức được triển khai sẽ góp phần tạo thêm điểm nhấn mới cho ngành du lịch thành phố. Sản phẩm được đưa vào khai thác đáp ứng nhu cầu của khách trong nước và quốc tế khi tới TPHCM, kỳ vọng kết hợp với những sản phẩm khác trong tương lai như du thuyền – đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách cao cấp. Nếu được xây dựng bài bản, những sản phẩm này sẽ góp phần nâng cao giá trị và nguồn thu cho ngành du lịch thành phố" – ông Mẫn nhìn nhận.

Từ năm 2022, TPHCM đã triển khai thí điểm sản phẩm du lịch trực thăng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, quá trình phát triển vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc nên chưa thể đưa vào khai thác ổn định để trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của TPHCM như kỳ vọng.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nói về kế hoạch phát triển tour trực thăng ở TPHCM sắp tới

Trong giai đoạn đầu, VinaGroup sẽ hợp tác với các đơn vị lữ hành như BenThanh Tourist, Vietluxtour, Du lịch Việt, SASCO Travel... để cùng khai thác sản phẩm mới của TPHCM

Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, thời gian qua, ngành du lịch cùng các doanh nghiệp liên quan đã rất nỗ lực tháo gỡ những trở ngại trên bởi về tiềm năng và nguồn lực, TPHCM hoàn toàn không thiếu.

Sắp tới, Sở Du lịch sẽ cùng các đơn vị liên quan khởi động lại kế hoạch phát triển sản phẩm này. Mục tiêu là đa dạng hóa các tuyến bay và điểm đến. Ngoài sân bay trực thăng tại khu vực Vũng Tàu, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư thêm các bãi đáp trực thăng vệ tinh tại nhiều khu vực khác trên địa bàn, kết nối với các tuyến du lịch đường thủy hoặc các điểm du lịch nổi bật…

Bay trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao được xây dựng trở thành sản phẩm đặc trưng



