Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

08-03-2026 - 21:40 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0%, do xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu.

Bộ Tư pháp đang thẩm định đối với dự thảo nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông - Ảnh 1.

Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

Trong hồ sơ dự thảo, Bộ Tài chính nêu rõ tình hình xung đột tại Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam và thế giới. Theo đó, Eo biển Hormuz hiện bị Iran phong tỏa khiến cho khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ nguồn dầu thô tại các nước Trung Đông không thể đi qua để đến các nhà máy lọc dầu, nhất là khu vực châu Á.

Tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông khiến các nhà máy lọc dầu khu vực châu Á phải cắt giảm công suất, mở kho dự trữ dầu thô, hạn chế, dừng xuất khẩu sản phẩm xăng dầu, khiến giá xăng dầu bị đẩy lên rất cao.

Cùng với đó, một số nhà máy lọc dầu trong nước cũng gặp phải khó khăn khi nguồn cung dầu thô từ nước ngoài có nguy cơ thiếu hụt dẫn đến việc khó có thể thực hiện được hợp đồng giao hàng hiện hữu.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện nguồn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam hầu hết nhập từ Asean và Hàn Quốc với mức thuế suất chủ yếu là 0% theo các cam kết FTA. Song, với bối cảnh chung của cả thế giới, việc mua xăng dầu thành phẩm từ nguồn này cũng sẽ gặp khó khăn.

Cơ quan này lo ngại nếu tiếp tục duy trì tình trạng trên, nguồn nhập khẩu thay thế, bổ sung vừa khan hiếm vừa bị đội giá kép, thậm chí có thể không có hàng để mua nhập khẩu, nguồn cung trong nước gặp khó khăn, thì Việt Nam có thể gặp bất lợi cả về đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả.

Do đó, để ứng phó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 10% xuống 0% với các mặt hàng xăng động cơ không pha chì (thuộc các mã HS: 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24, 2710.12.25) và mặt hàng Naphtha, reformate cùng các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng động cơ (thuộc mã HS 2710.12.80).

Đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 7% xuống 0% với các mặt hàng nhiên liệu diesel, các loại dầu nhiên liệu (thuộc các mã HS 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.79); nhiên liệu động cơ máy bay (thuộc mã HS 2710.19.81, 2710.19.82); các kerosine khác (thuộc mã HS 2710.19.83).

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 3% xuống 0% với mặt hàng Xylen (thuộc mã HS 2707.30.00), condensate (thuộc mã HS 2709.00.20), P-Xylen (thuộc mã HS 2902.43.00). Mặt hàng Hydrocarbon mạch vòng loại khác thuộc mã HS 2902.90.90 giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 2% xuống 0%.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, với phương án giảm thuế như đề xuất nêu trên, ước giảm thu ngân sách là khoảng 1.024 tỉ đồng. Bộ Tài chính đề xuất nghị định sau khi được thông qua, có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30-4, trường hợp cần kéo dài sẽ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, phấn đấu tự chủ về năng lượng

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, phấn đấu tự chủ về năng lượng Nổi bật

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu Nổi bật

Một lĩnh vực của Việt Nam đạt kỷ lục ngay đầu năm 2026: Thu hút đông đảo người TQ, riêng Nga tăng 212%

Một lĩnh vực của Việt Nam đạt kỷ lục ngay đầu năm 2026: Thu hút đông đảo người TQ, riêng Nga tăng 212%

20:38 , 08/03/2026
Lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ về mục tiêu gia nhập "CLB 100.000 tỉ đồng"

Lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ về mục tiêu gia nhập "CLB 100.000 tỉ đồng"

17:30 , 08/03/2026
Đề xuất chọn nhà đầu tư đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu theo hình thức đặc biệt

Đề xuất chọn nhà đầu tư đường vượt biển Cần Giờ-Vũng Tàu theo hình thức đặc biệt

16:48 , 08/03/2026
Quảng Ninh lập Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô hơn 26.000 ha

Quảng Ninh lập Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô hơn 26.000 ha

16:20 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên