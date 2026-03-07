Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

07-03-2026 - 20:23 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ cháy, nổ từ việc tích trữ xăng, dầu trong nhà.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM cho biết xăng, dầu là các chất lỏng rất dễ cháy, nổ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va chạm mạnh hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt, tia lửa điện… cũng có thể dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng một số người dân mua xăng bằng can lớn, chai lọ hoặc thùng chứa để mang về nhà tích trữ, thậm chí bán lẻ. Theo cơ quan Công an, việc làm này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc, nhà ở liền kề hoặc những nơi vừa sinh hoạt vừa kinh doanh.

Nguyên nhân là bởi xăng, dầu có đặc tính bay hơi nhanh và rất dễ bắt lửa. Khi được chứa trong các vật dụng không bảo đảm an toàn như chai nhựa, can hoặc thùng tự chế, nguy cơ rò rỉ càng dễ xảy ra. Nếu gặp các nguồn nhiệt như bếp gas, thiết bị điện, tàn thuốc lá hoặc tia lửa điện, đám cháy có thể bùng phát và lan rộng trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, việc tích trữ xăng, dầu trong khu vực sinh hoạt, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn không chỉ làm tăng nguy cơ cháy lan mà còn gây khó khăn cho việc thoát nạn khi sự cố xảy ra, đặc biệt tại những ngôi nhà có trẻ nhỏ hoặc không gian kín.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng và không tích trữ số lượng lớn trong nhà. Đồng thời, không nên chứa xăng, dầu tại khu vực sinh hoạt hoặc nơi có người ở.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu- Ảnh 2.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà. (Ảnh: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM

Trong trường hợp buộc phải bảo quản, xăng, dầu cần được đặt ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và đặt xa nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng như các thiết bị điện. Bên cạnh đó, người dân không nên sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can hoặc các vật chứa không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, người dân cần chú ý không để trẻ em lại gần khu vực có chứa xăng, dầu. Khi sử dụng bếp dầu hoặc dầu hỏa, cần thực hiện đúng cách, luôn có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha với dầu hoặc nhớt để đun nấu.

Lực lượng chức năng cũng lưu ý, khi xăng, dầu bốc cháy, lửa thường lan rất nhanh và tạo ra nhiều khói độc. Vì vậy, người dân không nên dùng nước để dập lửa, bởi có thể khiến đám cháy lan rộng hơn.

Khi xảy ra cháy, cần nhanh chóng hô hoán để cảnh báo những người xung quanh, đồng thời gọi ngay số điện thoại 114 để báo cháy. Trong thời gian chờ lực lượng chức năng, nếu đám cháy mới phát sinh và còn trong khả năng xử lý, có thể sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bình bọt chữa cháy hoặc cát để dập lửa.

