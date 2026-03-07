Tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, Cục Hải quan có văn bản hoả tốc

Theo nội dung văn bản số 13399/CHQ-GSQL ngày 06/03/2026, gửi các Chi cục Hải quan khu vực, cơ quan hải quan cho biết tình hình xung đột tại Trung Đông đang tác động mạnh đến các tuyến vận chuyển hàng hóa kết nối thương mại giữa châu Á với châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam khi giao thương với các nước trong khu vực xảy ra xung đột hoặc khi hàng hóa phải vận chuyển qua khu vực này.

Để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục hải quan trong các trường hợp phát sinh, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị ưu tiên giải quyết, xử lý thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam với các nước xảy ra xung đột quân sự tại Trung Đông hoặc phải vận chuyển qua khu vực có xung đột.

Đối với trường hợp hàng hóa đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu, nếu doanh nghiệp đề nghị hủy tờ khai để đưa hàng hóa trở lại nội địa, cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hủy tờ khai theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa đã tập kết tại cảng biển, cảng hàng không hoặc cửa khẩu để chờ xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh nhưng không thể tiếp tục thực hiện thủ tục xuất khẩu, cơ quan hải quan tạo điều kiện để doanh nghiệp làm thủ tục đưa hàng hóa trở lại nội địa hoặc đưa vào kho ngoại quan, kho hàng tại cửa khẩu để lưu giữ, bảo quản. Việc xử lý được ưu tiên đối với các hàng hóa dễ hư hỏng hoặc có thời gian sử dụng ngắn.

Đối với hàng hóa đã hoàn thành thủ tục xuất khẩu, đã xếp lên phương tiện xuất cảnh hoặc đang vận chuyển đến nước nhập khẩu nhưng phải tái nhập trở lại Việt Nam, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tái nhập theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP. Cơ quan hải quan tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện thủ tục tái nhập, đặc biệt với các mặt hàng dễ hư hỏng hoặc có thời gian sử dụng ngắn.

Ngoài ra, trong trường hợp hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã xếp lên phương tiện xuất cảnh và đang vận chuyển đến nước nhập khẩu hoặc đã đến nước nhập khẩu nhưng đối tác nước ngoài từ chối nhận hàng, nếu doanh nghiệp đề nghị thay đổi tuyến đường, địa điểm giao hàng hoặc người nhận hàng, doanh nghiệp thực hiện khai sửa đổi, bổ sung thông tin tờ khai hải quan và xuất trình các chứng từ liên quan theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Thông tư số 121/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực trong quá trình giải quyết thủ tục nếu phát sinh vướng mắc cần trao đổi với các cơ quan, ban ngành liên quan theo thẩm quyền để giải quyết cho doanh nghiệp; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.