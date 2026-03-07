Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng vì sân Trống Đồng lớn nhất thế giới tại Việt Nam, sức chứa gấp đôi Old Trafford

Những ngày qua, thông tin về việc Việt Nam chính thức khởi công xây dựng sân vận động Trống Đồng với sức chứa kỷ lục 135.000 chỗ ngồi đã tạo nên một "cơn địa chấn" thực sự trên các diễn đàn thể thao và mặt báo quốc tế. Từ Anh, Mỹ đến các quốc gia khu vực, tất cả đều bày tỏ sự kinh ngạc trước quy mô "vô tiền khoáng hậu" của công trình mang biểu tượng văn hóa Việt này.

Sức nóng của dự án bắt đầu bùng nổ khi "ông trùm" tin tức chuyển nhượng Fabrizio Romano đăng tải hình ảnh mô phỏng sân Trống Đồng trên trang cá nhân. Chỉ trong vài giờ, bài viết đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Ngay sau đó, các tờ báo thể thao uy tín như SportBible và Daily Mail (Anh) đồng loạt đưa tin với những tiêu đề đầy sửng sốt.

Tờ Daily Mail nhấn mạnh: "Sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, với sức chứa gần gấp đôi "thánh địa'" Old Trafford, đang được hình thành tại châu Á". Truyền thông quốc tế nhận định, đây không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là lời khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ thể thao toàn cầu.

Ảnh SVĐ Trống Đồng (Ảnh: Trongdongstadium)

Sân vận động Trống Đồng là hạng mục hạt nhân của siêu dự án Olympic Sports City nằm tại phía Nam Hà Nội, với tổng mức đầu tư toàn khu lên tới 28 tỷ bảng Anh (khoảng 925.000 tỷ đồng). Với 135.000 chỗ ngồi, Trống Đồng sẽ chính thức soán ngôi sân Rungrado 1st of May (Triều Tiên - 114.000 chỗ) để trở thành sân vận động lớn nhất hành tinh. Quy mô này gấp hơn 3 lần sân quốc gia Mỹ Đình hiện tại.

Lấy cảm hứng từ mặt trống đồng Đông Sơn, công trình là sự kết hợp tinh tế giữa niềm tự hào dân tộc và ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Sân được trang bị hệ thống mái che đóng-mở tự động lớn nhất thế giới, mặt cỏ có khả năng thay mới chỉ trong 6-10 giờ và hệ thống ghế ngồi thông minh tích hợp kết nối 5G cùng công nghệ kiểm soát an ninh thời gian thực.

Hơn 200 nghìn lượt thích bài đăng về sân Trống Đồng (Ảnh: CMH)

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, việc sở hữu một sân vận động đạt chuẩn FIFA với quy mô khổng lồ như Trống Đồng sẽ giúp Việt Nam đủ điều kiện đăng cai những sự kiện tầm cỡ nhất như World Cup hay Olympic. Tờ Metro Malaysiađánh giá đây là "bước đi đầy tham vọng, đưa bóng đá Đông Nam Á vươn tầm thế giới".

Dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, sân vận động Trống Đồng không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mới mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.