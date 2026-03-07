Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng vì sân Trống Đồng lớn nhất thế giới tại Việt Nam, sức chứa gấp đôi Old Trafford

07-03-2026 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Báo chí quốc tế "phát sốt" với SVĐ Trống Đồng.

Những ngày qua, thông tin về việc Việt Nam chính thức khởi công xây dựng sân vận động Trống Đồng với sức chứa kỷ lục 135.000 chỗ ngồi đã tạo nên một "cơn địa chấn" thực sự trên các diễn đàn thể thao và mặt báo quốc tế. Từ Anh, Mỹ đến các quốc gia khu vực, tất cả đều bày tỏ sự kinh ngạc trước quy mô "vô tiền khoáng hậu" của công trình mang biểu tượng văn hóa Việt này.

Sức nóng của dự án bắt đầu bùng nổ khi "ông trùm" tin tức chuyển nhượng Fabrizio Romano đăng tải hình ảnh mô phỏng sân Trống Đồng trên trang cá nhân. Chỉ trong vài giờ, bài viết đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Ngay sau đó, các tờ báo thể thao uy tín như SportBible và Daily Mail (Anh) đồng loạt đưa tin với những tiêu đề đầy sửng sốt.

Tờ Daily Mail nhấn mạnh: "Sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, với sức chứa gần gấp đôi "thánh địa'" Old Trafford, đang được hình thành tại châu Á". Truyền thông quốc tế nhận định, đây không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là lời khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ thể thao toàn cầu.

Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng vì sân Trống Đồng lớn nhất thế giới tại Việt Nam, sức chưa gấp đôi Old Trafford- Ảnh 1.

Ảnh SVĐ Trống Đồng (Ảnh: Trongdongstadium)

Sân vận động Trống Đồng là hạng mục hạt nhân của siêu dự án Olympic Sports City nằm tại phía Nam Hà Nội, với tổng mức đầu tư toàn khu lên tới 28 tỷ bảng Anh (khoảng 925.000 tỷ đồng). Với 135.000 chỗ ngồi, Trống Đồng sẽ chính thức soán ngôi sân Rungrado 1st of May (Triều Tiên - 114.000 chỗ) để trở thành sân vận động lớn nhất hành tinh. Quy mô này gấp hơn 3 lần sân quốc gia Mỹ Đình hiện tại.

Lấy cảm hứng từ mặt trống đồng Đông Sơn, công trình là sự kết hợp tinh tế giữa niềm tự hào dân tộc và ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Sân được trang bị hệ thống mái che đóng-mở tự động lớn nhất thế giới, mặt cỏ có khả năng thay mới chỉ trong 6-10 giờ và hệ thống ghế ngồi thông minh tích hợp kết nối 5G cùng công nghệ kiểm soát an ninh thời gian thực.

Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng vì sân Trống Đồng lớn nhất thế giới tại Việt Nam, sức chưa gấp đôi Old Trafford- Ảnh 2.

Hơn 200 nghìn lượt thích bài đăng về sân Trống Đồng (Ảnh: CMH)

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, việc sở hữu một sân vận động đạt chuẩn FIFA với quy mô khổng lồ như Trống Đồng sẽ giúp Việt Nam đủ điều kiện đăng cai những sự kiện tầm cỡ nhất như World Cup hay Olympic. Tờ Metro Malaysiađánh giá đây là "bước đi đầy tham vọng, đưa bóng đá Đông Nam Á vươn tầm thế giới".

Dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028, sân vận động Trống Đồng không chỉ là một kỳ quan kiến trúc mới mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

 

 

Theo Tiên Tiên

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Cần chuyển trạng thái từ ‘làm thuê’ cho nhà thầu ngoại sang ‘làm chủ’ để triển khai dự án đường sắt

Thủ tướng: Cần chuyển trạng thái từ ‘làm thuê’ cho nhà thầu ngoại sang ‘làm chủ’ để triển khai dự án đường sắt Nổi bật

Chính thức: Từ hôm nay, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Chính thức: Từ hôm nay, hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế Nổi bật

Việt Nam chốt thỏa thuận 2000 tỷ, mang về "siêu máy" đầu tiên của châu Á: Thứ khan hiếm tới mức mới chỉ Mỹ có

Việt Nam chốt thỏa thuận 2000 tỷ, mang về "siêu máy" đầu tiên của châu Á: Thứ khan hiếm tới mức mới chỉ Mỹ có

08:29 , 07/03/2026
Con số bất ngờ về người Việt đi du lịch Nhật Bản

Con số bất ngờ về người Việt đi du lịch Nhật Bản

07:45 , 07/03/2026
Phó Thủ tướng: Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Phó Thủ tướng: Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

07:15 , 07/03/2026
Ra mắt sách của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ra mắt sách của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

22:24 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên