CPI tháng 2/2026 tăng 1,14% do nhu cầu tiêu dùng, đi lại dịp Tết

Trong mức tăng của CPI tháng 2/2026, khu vực thành thị tăng 1,12%; khu vực nông thôn tăng 1,17% và các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều tăng giá.

Cụ thể, các yếu tố làm tăng CPI trong 2 tháng đầu năm 2026 là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,02% (tác động làm CPI chung tăng 0,72 điểm phần trăm); Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,36% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và chi phí dịch vụ liên quan tăng; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,3%; Nhóm giao thông tăng 1,23%.

Bên cạnh đó, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,18% do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng tăng vào dịp Tết Nguyên đán; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,57% do nhu cầu mua sắm tăng dịp Tết; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,56%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,55% do chi phí nhân công, nguyên vật liệu cùng với nhu cầu mua sắm quần áo và giày dép tăng trong dịp Tết; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,14%; Nhóm giáo dục tăng 0,09%; Nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,01%.

Nguồn: Cục Thống kê, Bộ Tài chính.

Cũng theo Cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 2/2026 tăng 0,82% so với tháng trước, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, CPI bình quân tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2025./.