CPI tháng 2/2026 tăng 1,14% do nhu cầu tiêu dùng, đi lại dịp Tết
Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), so với tháng trước, CPI tháng 2/2026 tăng 1,14%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
- 07-03-2026Xung đột ở Trung Đông, các hãng hàng không Việt khai thác chặng bay này thế nào?
- 07-03-2026Chủ tịch ACV bị bắt, sân bay Long Thành sẽ ra sao?
- 07-03-2026Thủ tướng: Phát triển kinh tế hàng không, khu thương mại tự do thế hệ mới tại sân bay Gia Bình
Trong mức tăng của CPI tháng 2/2026, khu vực thành thị tăng 1,12%; khu vực nông thôn tăng 1,17% và các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính đều tăng giá.
Cụ thể, các yếu tố làm tăng CPI trong 2 tháng đầu năm 2026 là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,02% (tác động làm CPI chung tăng 0,72 điểm phần trăm); Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,36% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán và chi phí dịch vụ liên quan tăng; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,3%; Nhóm giao thông tăng 1,23%.
Bên cạnh đó, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,18% do nhu cầu tiêu dùng và sử dụng làm quà biếu tặng tăng vào dịp Tết Nguyên đán; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,57% do nhu cầu mua sắm tăng dịp Tết; Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,56%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,55% do chi phí nhân công, nguyên vật liệu cùng với nhu cầu mua sắm quần áo và giày dép tăng trong dịp Tết; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,14%; Nhóm giáo dục tăng 0,09%; Nhóm thông tin và truyền thông tăng 0,01%.
Cũng theo Cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 2/2026 tăng 0,82% so với tháng trước, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, CPI bình quân tăng 2,94% so với cùng kỳ năm 2025./.
Báo Chính phủ