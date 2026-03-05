Thông tin mới về BHXH, BHYT, BHTN, người dân Hà Nội nên biết

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chính thức công bố danh sách 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc các lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, ra mắt “Sổ tay thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Các dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho phép tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện toàn bộ thủ tục trên môi trường điện tử, từ nộp hồ sơ, thanh toán (nếu có) đến nhận kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không cần nộp hồ sơ giấy trực tiếp.

Việc công bố 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình nêu trên có ý nghĩa thiết thực trong việc chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo hướng số hóa toàn bộ thủ tục. Qua đó, góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ tại các Trung tâm, Điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Thủ đô.

Danh sách 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN):

Tại các chi nhánh và điểm tiếp nhận, cán bộ, công chức được bố trí hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản, xác thực định danh điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến. Việc này nhằm bảo đảm mọi đối tượng đều có thể tiếp cận dịch vụ công số, đặc biệt là người cao tuổi, người lao động tự do và lao động ngoại tỉnh.

Cùng với việc công bố danh sách dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội cũng giới thiệu “Sổ tay thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Sổ tay được xây dựng nhằm hỗ trợ thống nhất cách hiểu và áp dụng các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại các điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố.

Việc triển khai đồng bộ dịch vụ công toàn trình lĩnh vực bảo hiểm và phát hành Sổ tay hướng dẫn là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền số, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Người dân có thể tìm hiểu "Sổ tay thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội" theo đường link sau:

https://sqhx-hanoi.mediacdn.vn/91579363132710912/2026/3/4/so-taycac-ma-qr-17725977576771420828079.pdf