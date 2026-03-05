Khuyến khích nhân rộng mô hình của Trung tâm Phát triển công nghệ và sáng tạo Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghệ và sáng tạo Việt Nam - Ảnh: VGP/Thu Sa

Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) thuộc nhóm các ngân hàng lớn nhất tại Australia, với lịch sử hơn 170 năm, đội ngũ trên 40.000 nhân sự và đang phục vụ hơn 10 triệu khách hàng trên toàn cầu.

Năm 2020, NAB chính thức thành lập Trung tâm Phát triển công nghệ và sáng tạo Việt Nam (NAB Innovation Centre Vietnam) nhằm xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao.

Từ năm 2020 đến nay, NAB Innovation Centre Vietnam đã thành lập 2 văn phòng với hơn 2.400 nhân sự. Trong đó, đã có hơn 500 sinh viên Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu tại Tech Academy - NAB Innovation Centre Vietnam, với khoảng 90% học viên sau đào tạo được tuyển dụng và trở thành kỹ sư tại Trung tâm.

Tại buổi tiếp, bà Trần Minh Hạnh, Tổng Giám đốc và ông Alain Cany, thành viên Hội đồng Quản trị NAB Innovation Centre Vietnam đã báo cáo với Phó Thủ tướng về quá trình phát triển và chiến lược của NAB Innovation Centre Vietnam; đồng thời, đề xuất các giải pháp để NAB tham gia tích cực hơn vào các diễn đàn, hoạt động phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực công nghệ, đóng góp tích cực vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam.

Cho biết sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam - Australia đang không ngừng phát triển tích cực về mọi mặt, trong đó hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng hàng đầu, Phó Thủ tướng khẳng định Australia đã duy trì vị trí là đối tác đầu tư-thương mại hàng đầu của Việt Nam.

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong kết nối hai nền kinh tế và kết nối giữa Việt Nam với khu vực châu Úc, đóng góp tích cực cho triển vọng phát triển của cả hai nước và hai khu vực.

"Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, làm mới các động lực tăng trưởng, tháo gỡ các điểm nghẽn để xác lập mô hình tăng trưởng mới, qua đó hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên và 2 mục tiêu phát triển 100 năm. Chúng tôi xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu và động lực chính để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Phó Thủ tướng chia sẻ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua - Ảnh: VGP/Thu Sa

Cũng theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ và thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng gay gắt, các mô hình như Trung tâm có vai trò quan trọng trong thu hút nguồn vốn FDI thế hệ mới, chất lượng cao, chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có chiều sâu.

Mong muốn Ngân hàng NAB và Trung tâm xác định Việt Nam là đối tác chiến lược, Phó Thủ tướng đề xuất thúc đẩy hợp tác một số nội dung.

Thứ nhất, Ngân hàng NAB tiếp tục mở rộng đầu tư, huy động các doanh nghiệp trong mạng lưới đầu tư tại Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cơ hội tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam tại TPHCM và TP. Đà Nẵng.

Thứ hai, Trung tâm NAB Innovation Centre Vietnam mở rộng mạng lưới các văn phòng đại diện của Trung tâm tại các thành phố, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn khác (như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ); mở rộng đối tượng, gia tăng tần suất tổ chức các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực thế mạnh của NAB; nghiên cứu hỗ trợ học bổng, chương trình trao đổi thực tập sinh, nghiên cứu sinh cho các sinh viên, chuyên gia Việt Nam tại các Trung tâm đổi mới sáng tạo trong mạng lưới của các ngân hàng trên thế giới.

Cùng với đó là tham gia phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động ươm tạo khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo trong nước.

"Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thuận lợi để các nhà đầu tư chiến lược như NAB phát triển lâu dài, bền vững tại Việt Nam", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.