Tài khoản MB Bank của người phụ nữ SN 1984 có giao dịch 20 triệu đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

05-03-2026 - 15:44 PM | Kinh tế số

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 20 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Ngày 24/02/2026, chị Lô Thị Bảy (sinh năm 1984), trú tại bản Cai, xã Cam Phục đến Công an xã trình báo về việc tài khoản ngân hàng MB Bank của chị nhận được số tiền 20 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng Agribank.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an nhanh chóng xác minh, đồng thời phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Con Cuông Tây Nghệ An kiểm tra mã giao dịch.

Qua đó, xác định người chuyển khoản nhầm là anh Đinh Viết Hải (sinh năm 1969), trú tại thôn Cẩm Lợi, xã Nhân Hoà, tỉnh Nghệ An. Anh Hải cho biết, do sơ suất trong quá trình giao dịch nên chuyển nhầm 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của chị Lô Thị Bảy.

Với sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an, đến ngày 25/02/2026, anh Hải nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm. Xúc động trước ý thức tự giác của chị Lô Thị Bảy và tinh thần trách nhiệm của Công an xã Cam Phục, anh Hải viết thư cảm ơn.

Ứng dụng VNeID vừa có 5 cập nhật, bổ sung mới, người dùng cần biết để tránh lỡ quyền lợi

