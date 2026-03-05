Giải mã 'ma trận' công nghệ restream tinh vi của Xôi Lạc TV

Cơ quan chức năng vừa triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV , 30 bị can liên quan đến đường dây này bị khởi tố với các cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hệ thống website được cho là đã phát tán, tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thể thao có bản quyền, đồng thời gắn quảng cáo và điều hướng người xem tới các nền tảng cá cược trực tuyến.

Trong nhiều năm qua, các website lậu như Xôi Lạc TV trở thành địa chỉ quen thuộc của không ít người hâm mộ muốn xem miễn phí các giải bóng đá lớn.

Tuy nhiên, đằng sau những đường link phát trực tiếp tưởng chừng đơn giản là cả một mô hình công nghệ tinh vi, được thiết kế để phát tán nội dung lậu, né tránh việc bị chặn và tối đa hóa lưu lượng truy cập.

Mô hình “restream”

Phần lớn trang xem bóng đá lậu hoạt động dựa trên mô hình OTT (over-the-top), tức truyền tải nội dung trực tiếp qua Internet thay vì sóng truyền hình truyền thống.

Tuy nhiên, khác với các nền tảng hợp pháp, các trang lậu không sở hữu bản quyền phát sóng. Thay vào đó, họ lấy tín hiệu từ nhiều nguồn khác nhau, như kênh truyền hình quốc tế, dịch vụ IPTV hoặc các nền tảng streaming có bản quyền.

Tín hiệu sau đó được “restream” , tức phát lại qua máy chủ trung gian, để người xem truy cập miễn phí thông qua website hoặc link chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhờ cơ chế này, một trận đấu thuộc các giải lớn như Ngoại hạng Anh hay UEFA Champions League (còn gọi là Cúp C1 châu Âu) có thể xuất hiện trên hàng chục website lậu gần như cùng lúc, dù bản quyền tại Việt Nam thuộc về các nhà đài hoặc nền tảng OTT hợp pháp.

Tên miền “thay áo liên tục”

Một trong những đặc điểm nổi bật của các trang web streaming lậu là việc sử dụng nhiều tên miền khác nhau. Chẳng hạn, hệ thống Xôi Lạc TV từng hoạt động với nhiều tên miền song song.

Khi một trang bị chặn, ngay lập tức sẽ có trang khác xuất hiện để thay thế. Phương pháp này được gọi là "domain hopping" , tức là thay đổi tên miền liên tục để tránh bị chặn.

Ngoài ra, nhiều trang web còn sử dụng dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế và đặt máy chủ ở nước ngoài nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.

Đặc biệt, các trang này còn xây dựng mạng lưới mirror site, tức là nhiều website khác nhau nhưng có cùng nội dung, giúp hệ thống vẫn duy trì hoạt động ngay cả khi một phần hạ tầng bị vô hiệu hóa.

Kiếm tiền từ quảng cáo và cá cược bất hợp pháp

Mặc dù cung cấp nội dung miễn phí cho người xem, các website phát sóng lậu vẫn thu hút được nguồn thu đáng kể.

Phương thức phổ biến nhất là quảng cáo cho các nền tảng cá cược trực tuyến. Các banner quảng cáo, đường link giới thiệu, thậm chí là những lời bình luận trong quá trình phát sóng đều có thể được sử dụng để dẫn dắt người xem đến các trang cá độ.

Mô hình này giúp các trang lậu tận dụng lượng truy cập khổng lồ. Trong các mùa giải thể thao lớn, một website phát sóng lậu có thể ghi nhận hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày.

Cơ quan chức năng chỉ ra rằng các trang lậu không chỉ vi phạm bản quyền mà còn có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm mạng khác.

Việc triệt phá không dễ dàng

Trên toàn cầu, vấn đề phát sóng lậu thể thao đang trở thành thách thức lớn đối với ngành truyền hình và giải trí.

Các chuyên gia cảnh báo nhiều nền tảng phát sóng lậu có khả năng thay đổi tên miền, chuyển máy chủ hoặc tái xuất chỉ trong vài phút sau khi bị chặn.

Hệ thống hạ tầng Internet xuyên biên giới, dịch vụ lưu trữ đám mây và mạng phân phối nội dung (CDN) phức tạp đã làm cho việc truy vết các hoạt động này trở nên khó khăn hơn.

Chính vì vậy, các chiến dịch triệt phá phát sóng lậu thường đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan chức năng và cần có sự hợp tác quốc tế.

Cuộc chiến bản quyền trên không gian mạng

Vụ việc liên quan đến Xôi Lạc TV phơi bày quy mô và mức độ tổ chức của các mạng lưới phát sóng lậu trên Internet.

Khi công nghệ streaming ngày càng trở nên phổ biến, ranh giới giữa người xem, nền tảng phát sóng và các hệ thống phân phối nội dung ngày càng trở nên phức tạp.

Đối với các đơn vị nắm giữ bản quyền thể thao, cuộc chiến chống lại việc phát sóng lậu không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là một thách thức công nghệ.

Đồng thời, người dùng Internet cũng cần cảnh giác, vì việc truy cập vào các trang web phát sóng lậu có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm mã độc, lừa đảo và nguy cơ đánh cắp dữ liệu cá nhân.