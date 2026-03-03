Cục Thuế gửi Thư ngỏ về vấn đề cải cách chính sách thuế và quản lý thuế

Cục Thuế vừa phát Thư ngỏ gửi tới người nộp thuế, các tổ chức, hội và hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc, kêu gọi tham gia đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế trong thời gian tới.

Theo Cục Thuế, năm 2026 ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng nền hành chính thuế chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe và đồng hành, Cục Thuế đề nghị người nộp thuế tập trung góp ý vào các nội dung trọng tâm như: những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật thuế và quản lý thuế; các điểm nghẽn trong quy trình quản lý, thủ tục hành chính thuế và hoạt động hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời đề xuất sáng kiến nhằm nâng cấp, cải thiện các ứng dụng, dịch vụ thuế điện tử, nâng cao hiệu quả hỗ trợ và tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác thuế.

Cục Thuế nhấn mạnh, ý kiến từ thực tiễn của người dân và doanh nghiệp là nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan quản lý nhận diện rõ những vấn đề cần hoàn thiện, từ đó đổi mới phương thức phục vụ và triển khai cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Việc góp ý được thực hiện trực tuyến thông qua mã QR do Cục Thuế cung cấp. Người nộp thuế chỉ cần dành ít phút chia sẻ trải nghiệm, phản ánh vướng mắc và kiến nghị trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đóng góp tích cực của người nộp thuế, các tổ chức và hiệp hội doanh nghiệp, qua đó cùng xây dựng ngành Thuế hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới và phục vụ hiệu quả hơn.