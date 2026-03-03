Không lập hoá đơn, hộ kinh doanh có thể bị phạt tới 80 triệu đồng

Thuế tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông báo về việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đồng thời nhấn mạnh các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hóa đơn theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo cơ quan thuế, khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải lập và giao hóa đơn cho người mua. Việc xuất hóa đơn phải thực hiện ngay tại thời điểm cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không được trì hoãn hoặc bỏ qua. Đây là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo minh bạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Hóa đơn phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin của người mua và nội dung giao dịch, bao gồm: tên người mua; mã số thuế (nếu có); địa chỉ; thông tin chi tiết về hàng hóa, dịch vụ. Cơ quan thuế lưu ý không được ghi chung chung, thiếu thông tin hoặc bỏ sót các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

Trường hợp người mua là hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh, hóa đơn phải ghi rõ tên hộ kinh doanh, địa chỉ kinh doanh và mã số thuế theo căn cước công dân. Việc không ghi rõ các nội dung này hoặc ghi không đầy đủ được xác định là hành vi vi phạm quy định về hóa đơn.

Theo thông tin công bố, các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Cụ thể, hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị xử phạt hành chính lên đến 80 triệu đồng. Ngoài ra, nếu hành vi này dẫn đến trốn thuế, người vi phạm còn có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm.

Đối với trường hợp lập hóa đơn nhưng không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc, mức xử phạt được áp dụng từ 4 đến 8 triệu đồng cho mỗi lần vi phạm.

Cơ quan thuế đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện nghiêm túc quy định về lập và giao hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ để tránh rủi ro pháp lý và các khoản xử phạt theo quy định. Trường hợp có vướng mắc, người nộp thuế được khuyến nghị liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.



