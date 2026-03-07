Thực hư cấm xe sơ mi rơ-moóc trên Quốc lộ 49

Quốc lộ 49 là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực miền núi A Lưới với trung tâm TP. Huế và các cảng biển ở vùng đồng bằng. Tuyến đường có chiều dài khoảng 78 km, nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây, phục vụ vận chuyển hàng hóa qua lại giữa Việt Nam và Lào.

Tuyến Quốc lộ 49 tại Huế có nhiều đoạn cong gấp, khẩu độ đường hẹp, đi qua nhiều đèo dốc nguy hiểm. Ảnh: N.V

Gần đây, lưu lượng xe tải nặng qua tuyến đường này tăng đáng kể. Nhiều xe đầu kéo chở than, quặng từ Lào đi qua cửa khẩu La Lay (Quảng Trị), theo đường Hồ Chí Minh rồi rẽ vào Quốc lộ 49 để vận chuyển về các cảng biển. Trong khi đó, đặc điểm địa hình của tuyến đường khá phức tạp với nhiều đoạn đèo dốc , khúc cua gấp và mặt đường không rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi các phương tiện có kích thước lớn lưu thông.

Từ thực tế này, xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan chức năng TP. Huế đang đề xuất cấp có thẩm quyền cấm xe sơ mi rơ-moóc và xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên toàn tuyến Quốc lộ 49, đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 nhánh tránh Huế đến đường Hồ Chí Minh, theo cả hai chiều Huế - A Lưới và ngược lại.

Theo ông Lê Công Diễn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, thông tin trên chưa chính xác. Theo ông, hiện nay các phương tiện vẫn lưu thông bình thường trên tuyến Quốc lộ 49, chưa có văn bản nào quy định cấm đối với xe sơ mi rơ-moóc.

Thời gian gần đây, lưu lượng xe có tải trọng lớn tăng mạnh trên tuyến Quốc lộ 49 ở TP. Huế.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP. Huế cho biết thêm, thời gian qua do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ kéo dài cùng đặc điểm địa hình miền núi, một số đoạn trên Quốc lộ 49 từng xuất hiện tình trạng sạt lở taluy, hư hỏng mặt đường. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng đó, UBND TP. Huế đã giao Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát thực địa, đánh giá mức độ ảnh hưởng và lưu lượng phương tiện trên tuyến để nghiên cứu các giải pháp bảo vệ hạ tầng giao thông và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong quá trình đánh giá ban đầu, ngành xây dựng từng đưa ra phương án tạm thời hạn chế một số loại xe sơ mi rơ-moóc dài, tải trọng lớn lưu thông qua các đoạn xung yếu nhằm giảm áp lực lên tuyến đường. Tuy nhiên, đây chỉ là đề xuất trong giai đoạn nghiên cứu, chưa được ban hành thành quy định chính thức.

Sau khi các đợt mưa lũ kết thúc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra lại điều kiện địa chất và hiện trạng tuyến đường . Kết quả cho thấy phần lớn các điểm hư hỏng đã được khắc phục, đảm bảo điều kiện để phương tiện lưu thông bình thường.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trong quản lý giao thông đường bộ, việc hạn chế tải trọng thường áp dụng đối với các công trình cầu để đảm bảo an toàn kết cấu, còn đối với đường bộ sẽ ưu tiên các biện pháp tổ chức giao thông, kiểm soát tải trọng và cảnh báo nguy hiểm.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng TP. Huế sẽ tiếp tục theo dõi tình hình lưu thông trên Quốc lộ 49, đồng thời tăng cường kiểm tra tải trọng, bổ sung biển báo, xử lý các vị trí có nguy cơ sạt lở nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường nối vùng cao A Lưới với khu vực đồng bằng của thành phố.