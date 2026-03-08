Quảng Ninh lập Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô hơn 26.000 ha

Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty CP Tập đoàn APEC Group xây dựng, có tham vấn ý kiến của chuyên gia thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do của Quảng Ninh dự kiến có quy mô hơn 26.000 ha, thuộc địa bàn 10 xã, phương với 3 phân khu chức năng khác nhau.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, đề án này được hưởng đầy đủ các cơ chế chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế theo quy định và các cơ chế đặc thù, vượt trội, được cấp có thẩm quyền cho phép thí điểm thực hiện theo nội dung đề xuất.

Mục tiêu là hình thành không gian phát triển động lực, dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ số và kinh tế tri thức tại khu vực Đông Nam Á, hướng tới xây dựng một thành phố kinh tế số kiểu mẫu - là nơi cho phép thử nghiệm các mô hình quản trị và công nghệ mới chưa có tiền lệ tại Việt Nam.

Theo đề án, Khu kinh tế này sẽ có quy mô gần 26.400 ha, nằm trên địa bàn 10 xã, phường gồm: Hoàng Quế, Yên Tử, Đông Mai, Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Thống Nhất, Quảng La, Cao Xanh. Không gian của khu kinh tế được cấu trúc thành 3 phân khu chức năng có tính liên kết và bổ trợ chặt chẽ, tạo thành một hệ sinh thái kinh tế số hoàn chỉnh.

Cụ thể, phân khu 1 nằm trên địa bàn Đông Mai, Tuần Châu, Việt Hưng diện tích khoảng 5.770 ha gồm các chức năng: Trung tâm R&D AI, Cụm đại học quốc tế đào tạo nhân lực số, Khu đô thị thông minh ven biển…

Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành một thành phố kinh tế số kiểu mẫu, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và cạnh tranh toàn cầu.

Phân khu 2 nằm trên địa bàn xã, phường: Việt Hưng, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Thống Nhất, Cao Xanh, Quảng La, có diện tích lớn nhất (khoảng 19.380 ha) gồm các chức năng: Quản trị thông minh (Digital Twin), Trung tâm hành chính số kiểu mẫu, Đô thị sinh thái phía Bắc, trung tâm dữ liệu dự phòng DR, công nghiệp, dịch vụ logistics hỗ trợ…

Phân khu 3 nằm trên địa bàn phường Hoàng Quế và Yên Tử, có diện tích khoảng 1.230 ha, gồm các chức năng: Sản xuất bán dẫn, sản xuất linh kiện phần cứng…

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án sau khi nhận được những ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học.

Việc hoàn thiện Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa Quảng Ninh trở thành một thành phố kinh tế số kiểu mẫu, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và cạnh tranh toàn cầu, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia; góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ vươn tầm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.