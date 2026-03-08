Thông tin mới nhất về siêu sân bay 5 sao top 10 thế giới, tổng đầu tư 196.000 tỷ đồng, cách Hà Nội 40 km

Đây là dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Sáng qua (7/3), tại Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực địa và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án giao thông kết nối.

Tại nút giao tuyến đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội, Thủ tướng đã kiểm tra thực địa tình hình triển khai 2 dự án này, sau đó di chuyển về sân bay Gia Bình. Tại sân bay này, Thủ tướng kiểm tra tình hình triển khai các hạng mục như nhà ga VIP, đài kiểm soát không lưu, xây dựng khu tái định cư… Sau đó, tại xã Gia Bình, người đứng đầu Chính phủ đã chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Xât dựng sân bay Gia Bình lưỡng dụng, có khu thương mại tự do thế hệ thứ hai

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng chỉ rõ các mục tiêu cần quán triệt là xây dựng sân bay Gia Bình lưỡng dụng (bao gồm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng), thông minh, văn minh, hiện đại; đồng thời xây dựng khu kinh tế hàng không, trong đó có khu thương mại tự do thế hệ thứ hai mở, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, xây dựng sân bay mở ra không gian phát triển mới hiện đại cho Hà Nội, Bắc Ninh và đồng bằng sông Hồng, kết nối các cực tăng trưởng quan trọng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; kết nối giao thông hiện đại của đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, kết nối quốc tế; cùng với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bắc Ninh cần điều chỉnh quy hoạch liên quan với tầm nhìn xa, các cơ quan đề xuất Chính phủ điều chỉnh các quy hoạch mang tính liên vùng.

Thủ tướng nghe báo cáo về thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (nhà ga VIP). Ảnh: VGP

Đáng chú ý, Thủ tướng chỉ rõ, tiến độ tất cả công trình thuộc hệ sinh thái sân bay Gia Bình, trong đó có các đường kết nối trong giai đoạn 1 phải bám sát tiến độ xây dựng sân bay. Bắc Ninh hoàn thành việc giải phóng mặt bằng cho giai đoạn 1 trước ngày 30/4 và giai đoạn 2 trước ngày 30/6.

Về thành lập khu thương mại tự do thế hệ 2, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, tỉnh Bắc Ninh, chủ đầu tư đề xuất.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cân đối sử dụng nguồn tăng thu để hỗ trợ cho sân bay Gia Bình, vì đây là công trình khẩn cấp về an ninh quốc phòng, phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Ngoài ra, Thủ tướng giao EVN chủ trì về hệ thống điện kết nối sân bay, VNPT về viễn thông, tỉnh Bắc Ninh về cấp nước, bảo đảm hệ thống cây xanh. Về vật liệu xây dựng, Bắc Ninh phải hỗ trợ, bảo đảm cho cả Hà Nội để phục vụ sân bay Gia Bình và các dự án liên quan trên tinh thần cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu.

Thủ tướng tặng quà công nhân đang thi công trên các công trường dự án. Ảnh: VGP

Công trình trọng điểm quốc gia có tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng

Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2025. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 196.000 tỷ đồng. Dự án với quy mô khoảng 1.884 ha; được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đạt tiêu chuẩn 5 sao (thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới).

Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô khoảng 1.884 ha. Ảnh: ĐVTK

Về lộ trình thực hiện, trong giai đoạn đầu đến năm 2030, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ hoàn thiện hai đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách, nhà ga VIP cùng các hạng mục kỹ thuật và logistics. Trong đó, hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay này sẽ có khả năng đón khoảng 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Kể từ sau năm 2030 đến 2050, sân bay Gia Bình sẽ tiếp tục được mở rộng với 4 đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trên thực tế, các công việc liên quan hiện đang được triển khai rất khẩn trương. Về giải phóng mặt bằng cho sân bay Gia Bình, đến nay, đã tạm bàn giao 1.259,45/1.884,93 ha đất (đạt 66,82%). Trong đó, cơ bản hoàn thành chi trả tạm ứng toàn bộ đất nông nghiệp giao lâu dài cho các hộ dân. Bên cạnh đó, các dự án tái định cư, hoàn trả nghĩa trang cũng được khẩn trương thực hiện.

Đồng thời, hiện các nhà thầu gấp rút thi công trên diện tích có mặt bằng sạch, như tháp không lưu (đạt 15% khối lượng thi công của tháp), công trình phụ trợ phục vụ bay. Tại nhà ga VIP, công tác ép cọc đạt tỷ lệ 100%, công tác đào, bóc hữu cơ đạt 100%, thực hiện công tác bê tông lót móng; cũng như kế hoạch hoàn thành hầm vào giữa tháng 4.

Tại khu bay, công tác xử lý nền đất yếu đã đạt 24%. Với hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà thầu tập trung thi công xử lý nền cho các khu vực đã được bàn giao mặt bằng nhằm chuẩn bị cho công tác thi công chính, bắt đầu từ tháng 4.

Về giao thông kết nối sân bay Gia Bình, theo quy hoạch, hiện có các tuyến đường bộ gồm cao tốc Hà Nội - Gia Bình dài 41 km, cao tốc Gia Bình - Hải Phòng (cảng Lạch Huyện) dài khoảng 75-80 km (chưa triển khai đầu tư), đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô đang triển khai, dự kiến khai thác năm 2027. Đồng thời, các tuyến đường sắt được quy hoạch, triển khai như đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt đô thị Hà Nội kéo dài…; đề xuất tổ chức tuyến vận tải đường sông.

Trong số đó, cao tốc Hà Nội - Gia Bình là tuyến đường trực tiếp kết nối và là điều kiện tiên quyết để sân bay Gia Bình có thể đi vào vận hành kịp thời phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Hiện nay, tuyến đường này đã được giao 2 địa phương Hà Nội và Bắc Ninh triển khai theo phương thức PPP.