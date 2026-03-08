Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuế TP Hà Nội công khai 12 doanh nghiệp nợ thuế, lớn nhất lên tới 1,1 tỷ đồng

08-03-2026 - 14:08 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thuế cơ sở 9 Thành phố Hà Nội thực hiện công khai thông tin 12 tổ chức/cá nhân còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước đến thời điểm ngày 26/2/2026.

Thuế TP Hà Nội công khai 12 doanh nghiệp nợ thuế, lớn nhất lên tới 1,1 tỷ đồng- Ảnh 1.

Thuế Cơ sở 9 Thành Phố Hà Nội mới đây đã ban hành thông báo số: 4474/TB-TCS9 về việc công khai danh sách 12 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, tổng số tiền 12 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 26/2/2026 là gần 7,2 tỷ đồng.

Trong đó, trường hợp nợ thuế lớn nhất là Công ty Cổ phần L&V Building với số tiền thuế nợ lên tới 1,1 tỷ đồng.

Trường hợp nợ thuế ít nhất trong danh sách là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại HTA với số tiền thuế nợ là 2 triệu đồng.

Danh sách chi tiết như sau:

Thuế TP Hà Nội công khai 12 doanh nghiệp nợ thuế, lớn nhất lên tới 1,1 tỷ đồng- Ảnh 2.

Bộ Tài chính cũng cho biết theo quy định hiện hành, người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định số thuế phải nộp, số tiền chậm nộp, trừ các trường hợp do cơ quan quản lý thuế tính.

Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp, nếu người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ thực hiện thông báo tiền thuế nợ.

Việc thông báo hiện chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản thuế điện tử hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Trường hợp người nộp thuế phản ánh số liệu nợ không chính xác, cơ quan thuế sẽ phối hợp rà soát, đối chiếu. Nếu xác định thông báo nợ thuế phát sinh do sai sót từ phía cơ quan thuế, nghĩa vụ thuế sẽ được điều chỉnh lại theo đúng quy định.

Cũng theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn nộp trên 120 ngày, có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Biện pháp này cũng áp dụng với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sau khi được thông báo, hoặc người xuất cảnh khỏi Việt Nam khi vẫn còn nợ thuế quá hạn.

Theo số liệu từ Cục Thuế, tổng nợ thuế đến cuối năm 2025 khoảng hơn 228 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh vì chây ì nộp thuế.

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
thuế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, phấn đấu tự chủ về năng lượng

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, phấn đấu tự chủ về năng lượng Nổi bật

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu Nổi bật

Khám bệnh tại nhà có được BHYT chi trả ?

Khám bệnh tại nhà có được BHYT chi trả ?

14:06 , 08/03/2026
Báo quốc tế: "Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á làm được điều này"

Báo quốc tế: "Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á làm được điều này"

11:45 , 08/03/2026
Hà Nội lấy ý kiến các phường, xã về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Hà Nội lấy ý kiến các phường, xã về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

11:11 , 08/03/2026
Công an TPHCM nói về việc triển khai camera AI để phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Công an TPHCM nói về việc triển khai camera AI để phát hiện tài xế dùng điện thoại khi lái xe

10:48 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên