Hà Nội lấy ý kiến các phường, xã về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cùng liên danh tư vấn vừa báo cáo tiến độ nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, một đồ án chiến lược nhằm định hình khung phát triển dài hạn cho Thủ đô.

Theo ông Lưu Quang Huy, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội ngay sau khi nhiệm vụ quy hoạch được thành phố phê duyệt, các đơn vị đã khẩn trương triển khai, làm việc xuyên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để bảo đảm tiến độ.

Phối cảnh một khu đô thị giãn dân. Ảnh: CĐT

Tính đến ngày 6/3, đã có 1 bộ, 17 sở, ban, ngành và 60 phường, xã cung cấp dữ liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu. Dự kiến đầu tuần tới, liên danh tư vấn sẽ hoàn thiện các sản phẩm bước đầu để gửi các cơ quan, địa phương lấy ý kiến.

Ông Huy cho biết, toàn bộ nội dung nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 và Luật Quy hoạch năm 2025, nhằm bảo đảm sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt, hệ thống quy hoạch cấp dưới có thể triển khai đồng bộ, hạn chế phát sinh vướng mắc.

Theo kế hoạch, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội sẽ cung cấp mã QR để các sở, ngành, địa phương tra cứu tài liệu trong thời gian tối đa 10 ngày. Việc lấy ý kiến tại các phường, xã dự kiến kéo dài khoảng 20 ngày. Trong thời gian này, nhóm tư vấn tiếp tục hoàn thiện nội dung đồ án.

Ở giai đoạn tiếp theo, liên danh tư vấn sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời tiếp nhận ý kiến từ đại diện các địa phương trong Vùng Thủ đô.

Theo lộ trình, đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm dự kiến hoàn thiện để trình phê duyệt vào ngày 30/3.