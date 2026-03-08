TP. Hồ Chí Minh hiện đang thu hút gần 50% tổng số startup cả nước và là nơi đặt trụ sở của 3 trong 4 kỳ lân công nghệ Việt Nam (MoMo, Sky Mavis, VNG), khẳng định vị thế vừa là “đầu tàu kinh tế” vừa là “trung tâm khởi nghiệp sáng tạo” (KNST) của quốc gia.

Song, thống kê cho thấy, chỉ khoảng 10-15% startup tại Việt Nam tiếp cận được nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn đầu, trong khi nhu cầu thực tế cao gấp nhiều lần.

Việc thành lập Quỹ ĐTMH không chỉ giải quyết vấn đề nguồn vốn cho các starup mà còn mang lại ý nghĩa chiến lược trong việc định vị TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu.

Quỹ sẽ góp phần đưa thành phố đạt mục tiêu lọt vào nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất thế giới, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động ĐMST trên 40%.

Quỹ sẽ hỗ trợ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái KNST, thị trường ĐTMH thành phố phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội cho ĐMST thông qua mô hình quỹ công – tư…

Về đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đề án đặt mục tiêu đầu tư từ 50 đến 150 doanh nghiệp KNST, doanh nghiệp khoa học, công nghệ (KH-CN), doanh nghiệp công nghệ cao (CNC) trong giai đoạn 2026-2035. Trong đó, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực chiến lược của thành phố: Vi mạch – bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghiệp công nghệ số, robot – tự động hóa, năng lượng mới.

Hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 50 sản phẩm, công nghệ, giải pháp đến năm 2035. Trong đó, hỗ trợ hình thành tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn có khả năng IPO, M&A hoặc mở rộng thị trường quốc tế.

Về huy động vốn, Đề án đưa ra mục tiêu bảo đảm cơ chế mồi vốn nhà nước hiệu quả, thu hút tối thiểu 2-3 đồng vốn tư nhân cho mỗi đồng vốn nhà nước trong hoạt động đầu tư của Quỹ. Quỹ đặt mục tiêu huy động nguồn lực xã hội (từ doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư trong và ngoài nước) chiếm trên 60% tổng kinh phí.

Về tác động kinh tế, Quỹ sẽ góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế dựa trên ĐMST và CNC lên 20-25% GRDP của thành phố vào năm 2030; thúc đẩy phát triển các trung tâm ĐMST cấp quốc gia và tầm cỡ quốc tế, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu và hệ sinh thái hỗ trợ KNST.

Đối tượng đầu tư của Quỹ gồm: đầu tư về tài chính (các doanh nghiệp KNST, doanh nghiệp KH-CN, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CNC, doanh nghiệp CNC, công nghệ số…); nhóm nhận hỗ trợ phi tài chính (trung tâm ĐMST, Trung tâm hỗ trợ KNST…).

Quỹ có vốn điều lệ ban đầu khi thành lập (năm 2026) là 500 tỷ đồng (ngân sách nhà nước: 200 tỷ đồng và vốn các nhà đầu tư 300 tỷ đồng). Từ năm 2027-2035 sẽ thực hiện cơ chế góp vốn bổ sung vốn điều lệ công ty linh hoạt hàng năm. Định hướng tổng quy mô vốn điều lệ đạt được của Quỹ vào năm 2035 tối thiểu đạt 5.000 tỷ đồng.

Trụ sở của Quỹ đặt tại số 123 Trương Định, phường Xuân Hòa (tòa nhà Trung tâm KNST TP. Hồ Chí Minh – thuê theo chính sách hỗ trợ chung đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo).