Tin vui tại dự án cao tốc 'xuyên rừng đẹp nhất' Việt Nam do Tập đoàn Sơn Hải thực hiện

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, ngày 6/3, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các đơn vị liên quan. Buổi làm việc nhằm đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và Tân Phú - Bảo Lộc.

Tại đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho biết, đến 5/3, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai hai dự án trên đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước tạo điều kiện để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Trong đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đoạn qua tỉnh Lâm Đồng có chiều dài 53,88 km, với tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án vào khoảng hơn 393ha, ảnh hưởng đến 918 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, đến nay, công tác kiểm đếm đã thực hiện được 820 hồ sơ, đạt 89%. Trong số này, 757 hồ sơ đã được chuyển địa phương để xét pháp lý và 705 hồ sơ đã được xác nhận, đạt hơn 93%.

Các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 590 hồ sơ với tổng kinh phí hơn 610 tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước đã giải ngân hơn 611 tỷ đồng trên tổng kinh phí trên 1.583 tỷ đồng, đạt gần 39%. Đồng thời, các đơn vị đã thực hiện chi trả tiền bồi thường cho 187 hộ dân với tổng số tiền trên 193 tỷ đồng, đạt gần 32%.

Theo báo cáo tại cuộc họp, nhìn chung công tác giải phóng mặt bằng của các dự án cao tốc trọng điểm đang được các địa phương, đơn vị liên quan tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Việc đẩy nhanh kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và chi trả bồi thường cho người dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện để các dự án triển khai đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối khu vực Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ.

Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã được khởi công vào ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027. Đây là tuyến cao tốc kết nối trực tiếp với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, có tổng mức đầu tư gần 18.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 66km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 11km, còn lại gần 54km thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng. Tập đoàn Sơn Hải là đơn vị trúng thầu và dự kiến vận hành, thu phí trong 23 năm 9 tháng. Đây được đánh giá là tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" Việt Nam.

Tỉnh Lâm Đồng xác định cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án hạ tầng then chốt trong giai đoạn 2025 - 2030. Khi hoàn thành và kết nối đồng bộ với cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, tuyến Tân Phú – Bảo Lộc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đi Đà Lạt từ hơn 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ.

Qua đó, dự án giúp giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 20 vốn đang quá tải, tạo dư địa thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp và logistics cho khu vực phía nam của địa phương.