Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích

09-03-2026 - 08:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với trạm bơm Yên Sở, tổng vốn gần 700 tỷ đồng, đang được thi công khẩn trương, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 1.

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiều công trình thoát nước khẩn cấp nhằm giảm tình trạng ngập úng trong mùa mưa bão. Trong đó, dự án cải tạo tuyến hạ lưu Sông Kim Ngưu kết nối Sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở được xem là một trong những hạng mục trọng điểm.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 2.

Công trình thuộc nhóm giải pháp khẩn cấp nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước cho khu vực phía Nam Thủ đô. Dự án có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng, tập trung xử lý các điểm nghẽn dòng chảy, qua đó giảm nguy cơ ngập khi xảy ra mưa lớn.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 3.

Dự án tập trung cải tạo hai đoạn chính của tuyến sông. Đoạn thứ nhất dài khoảng 4 km, bắt đầu từ khu vực đập Quang và kéo dài đến Quốc lộ 1A.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 4.

Đoạn thứ hai có chiều dài khoảng 1,8 km, nối từ Quốc lộ 1A đến khu vực trạm bơm Yên Sở. Đây là tuyến dẫn nước quan trọng trong hệ thống thoát nước đô thị của Hà Nội, tiếp nhận dòng chảy từ nhiều khu vực trước khi được bơm ra ngoài.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 5.

Các đơn vị thi công đang triển khai xây dựng hệ thống kè bê tông dự ứng lực dọc hai bờ tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu với tổng chiều dài khoảng 5,3 km. Hệ thống kè này nhằm ổn định bờ sông, hạn chế sạt lở và tạo điều kiện cho việc duy trì dòng chảy thông suốt.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 6.

Song song với việc làm kè, nhà thầu tổ chức nạo vét lòng sông với độ sâu trung bình khoảng 3,6 m để tăng khả năng dẫn nước.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 7.

Một hạng mục đáng chú ý khác là xây dựng tuyến cống kết nối giữa sông Tô Lịch và hồ Linh Đàm. Công trình này được thiết kế nhằm điều tiết lưu lượng nước linh hoạt giữa các khu vực, góp phần hỗ trợ hệ thống thoát nước chung của thành phố trong những thời điểm mưa lớn kéo dài.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 8.

Theo ghi nhận tại công trường, nhiều tổ công nhân đang triển khai thi công các hạng mục kè bờ và nạo vét. Kỹ sư phụ trách thường xuyên có mặt tại hiện trường để kiểm tra, điều phối công việc, bảo đảm tiến độ đề ra.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 9.

Ông Đức Hanh, người dân sinh sống gần khu vực thi công tại xã Đại Thanh, cho biết khu vực này nhiều năm qua thường gặp tình trạng nước dâng khi mưa lớn. “Người dân ở đây rất mong công trình sớm hoàn thành. Nếu dòng chảy được khơi thông tốt thì việc thoát nước chắc chắn sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt trong những trận mưa lớn”, ông Hanh nói.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 10.

Chị Lê Thu Hà, sống gần tuyến sông, cũng kỳ vọng dự án không chỉ giải quyết vấn đề ngập úng mà còn giúp cải thiện cảnh quan. Theo chị Hà, khi hai bờ sông được kè và chỉnh trang, khu vực xung quanh sẽ sạch sẽ, khang trang hơn so với trước.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 11.

Một thuận lợi của dự án là toàn bộ phạm vi thi công không phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Nhờ đó, các đơn vị có thể triển khai nhiều hạng mục ngay từ đầu mà không bị kéo dài thủ tục như một số công trình hạ tầng khác.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 12.

Theo kế hoạch, các hạng mục chính phục vụ mục tiêu tiêu thoát nước sẽ được hoàn thành trước ngày 30/4. Những phần việc còn lại như hoàn thiện cảnh quan và các hạng mục phụ trợ dự kiến kết thúc chậm nhất vào cuối tháng 6 năm nay.

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích- Ảnh 13.

Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu được kỳ vọng sẽ góp phần tăng năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Nam Hà Nội, giảm áp lực ngập úng trong các đợt mưa lớn, đặc biệt trong mùa mưa năm 2026.

10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội năm 2026:

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm. Tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và vùng lân cận. Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với sông Tô Lịch và trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước trong lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

Theo Viên Minh

VTC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, phấn đấu tự chủ về năng lượng

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu, thiếu điện, phấn đấu tự chủ về năng lượng Nổi bật

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu Nổi bật

Hà Nội thông tin sau khi 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hàng

Hà Nội thông tin sau khi 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hàng

07:30 , 09/03/2026
Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% để ứng phó tình hình Trung Đông

21:40 , 08/03/2026
Một lĩnh vực của Việt Nam đạt kỷ lục ngay đầu năm 2026: Thu hút đông đảo người TQ, riêng Nga tăng 212%

Một lĩnh vực của Việt Nam đạt kỷ lục ngay đầu năm 2026: Thu hút đông đảo người TQ, riêng Nga tăng 212%

20:38 , 08/03/2026
Lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ về mục tiêu gia nhập "CLB 100.000 tỉ đồng"

Lãnh đạo Đà Nẵng chia sẻ về mục tiêu gia nhập "CLB 100.000 tỉ đồng"

17:30 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên