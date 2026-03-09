Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2026 có 36 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 532,4 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; có 3 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 7,8 triệu USD, gấp 1,5 lần.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 540,2 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Xét về lĩnh vực đầu tư, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 163,8 triệu USD, chiếm 30,3% tổng vốn đầu tư; xây dựng đạt 150,9 triệu USD, chiếm 27,9%; vận tải kho bãi đạt 149,2 triệu USD, chiếm 27,6%.

Xét về lãnh thổ nhận đầu tư, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 176,7 triệu USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư; Kyrgyzstan 149,9 triệu USD, chiếm 27,8%; Angola 30 triệu USD, chiếm 5,6%; Hà Lan 29,4 triệu USD, chiếm 5,5%; Thụy Điển 28,5 triệu USD, chiếm 5,3%.

Ngược lại, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam 2 tháng năm 2026 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 6,03 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của hai tháng đầu năm trong 5 năm qua.

Trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư mới vào Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 1,34 tỷ USD (chiếm 37,8% tổng vốn đăng ký mới). Tiếp theo là Singapore với 1,1 tỷ USD (chiếm 31,1%), Trung Quốc 522,8 triệu USD, (chiếm 14,8%); Nhật Bản 171,0 triệu USD (chiếm 4,8%)…