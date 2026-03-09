Đề xuất mới từ Bộ Công thương: Doanh nghiệp bán lẻ sắp được tự quyết giá xăng dầu?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp bán lẻ được tự quyết giá xăng dầu trong Dự thảo Thông tư mới Nghị định kinh doanh xăng dầu.

Tại hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến góp ý, Bộ Công Thương đề xuất thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) trong hệ thống phân phối.

Các thương nhân phải kê khai giá bán lẻ xăng dầu theo mẫu quy định rồi gửi về Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước), UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối, qua ứng dụng, phần mềm của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, thương nhân bán lẻ xăng dầu không thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu, sẽ được thực hiện công bố, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu của thương nhân.

Mẫu kê khai giá bán lẻ phải gửi về UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua ứng dụng, phần mềm của Bộ Công Thương.

Các thương nhân gửi văn bản thông báo quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối.

Khi thay đổi quy định phương pháp, nguyên tắc tính giá, công bố giá bán xăng dầu, các thương nhân phải thông báo về Bộ Công Thương, UBND cấp tỉnh/cơ quan được UBND cấp tỉnh phân cấp, phân quyền nơi thương nhân có hệ thống phân phối trước khi thực hiện.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

