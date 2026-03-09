Trước ngày 30/4, siêu dự án 60.000 tỷ sẽ được khởi công tại quê Bác

Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đang chuẩn bị cho một bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực năng lượng với việc khởi động siêu dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Dự án này, với tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng, được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/2/2026.

Hình ảnh mô phỏng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An.

Đây là một trong những dự án nguồn điện trọng điểm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện, UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động nguồn lực để tiến hành khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập trước ngày 30/4/2026.

Tiếp nối thành công của Nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có quy mô lớn, bao gồm nhà máy nhiệt điện với công suất 1.500 MW, kho chứa LNG dung tích 250.000 m³, hệ thống tái hóa khí, bến cảng chuyên dùng cùng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án được triển khai tại phường Tân Mai (xã Quỳnh Lập cũ), thị xã Hoàng Mai, với diện tích sử dụng đất và mặt biển gần 153 ha, trong đó đất liền hơn 57 ha và phần đất bờ biển cùng mặt biển khoảng 95,6 ha.

Tổng diện tích của Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là 153 ha.

Sau thành công của Nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4, UBND Nghệ An giao Sở Công Thương sớm tham mưu thành lập Đoàn công tác tham quan học tập kinh nghiệm tại Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 ngay trong tháng 3/2026.

Nhà máy nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chuyển dịch năng lượng sạch và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo điều chỉnh Quy hoạch điện VIII được Chính phủ phê duyệt (tháng 4/2025), nhiệt điện khí hóa lỏng (LNG) đến năm 2030 dự kiến đạt công suất 22.524 MW, chiếm tỷ lệ khoảng 9,5 – 12,3% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống, Báo Công Thương thông tin.

Các dự án nhiệt điện LNG như Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam.

Trước hết, chúng giúp đảm bảo an ninh năng lượng bằng cách đa dạng hóa nguồn cung, giảm sự phụ thuộc vào than đá và thủy điện – những nguồn dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và biến động giá cả quốc tế. Với công suất lớn và hiệu suất cao, các nhà máy LNG cung cấp điện ổn định, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy việc làm, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng logistics, như cảng biển và kho chứa, góp phần vào GDP quốc gia.

Về mặt môi trường, LNG là nhiên liệu sạch hơn so với than đá, với lượng phát thải CO2 thấp hơn khoảng 50%, giảm thiểu ô nhiễm không khí và các chất độc hại như SOx và NOx. Điều này phù hợp với cam kết của Việt Nam tại COP26 về chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm cường độ phát thải carbon trong sản xuất điện.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đạt được Net Zero vào năm 2050, các dự án nhiệt điện LNG đóng vai trò như một "cầu nối" quan trọng trong quá trình chuyển tiếp từ năng lượng hóa thạch truyền thống (chủ yếu là than đá) sang hệ thống năng lượng tái tạo chiếm tỷ lệ chủ đạo (như gió, mặt trời, thủy điện nhỏ và các nguồn khác).

Vai trò này được Quy hoạch điện VIII (đặc biệt phiên bản điều chỉnh theo Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025) và các chiến lược chuyển dịch năng lượng quốc gia khẳng định rõ ràng.