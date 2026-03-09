Kiểm soát mức tăng giá, hạn chế hiệu ứng dây chuyền

Gas, nhà cung ứng sản xuất tăng giá

Một số doanh nghiệp kinh doanh gas tại TPHCM đã điều chỉnh tăng giá bán lẻ, giá gas bán lẻ tăng khoảng 2.500 đồng/kg. Tương ứng, bình 10kg tăng 25.000 đồng, bình 12kg tăng 30.000 đồng, bình 24kg tăng 60.000 đồng, bình 30kg tăng 75.000 đồng và bình 45kg tăng hơn 110.000 đồng mỗi bình. Nguyên nhân chủ yếu do giá năng lượng thế giới tăng, cùng với biến động tỷ giá và chi phí vận chuyển khiến giá nhập khẩu LPG tăng theo. Đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết nguồn cung gas tại Việt Nam hiện khoảng 50% đến từ nhập khẩu, vì vậy dễ bị tác động khi nguồn cung hoặc giá năng lượng quốc tế biến động. Sở yêu cầu các doanh nghiệp công khai rõ khối lượng gas thực tế khi chiết nạp và bán đúng theo lượng công bố, nhằm đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cho biết đã nhận được thông báo điều chỉnh giá nguyên liệu và vận chuyển từ các nhà cung cấp. Ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cát Vạn Lợi, cho biết doanh nghiệp đã nhận được thông báo điều chỉnh giá từ các nhà cung cấp nguyên liệu. Giá nhựa PVC đã tăng khoảng 30%, trong khi giá thép tăng khoảng 5%, khiến chi phí đầu vào của doanh nghiệp gia tăng đáng kể.

Ông Hoàng Trung Sơn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bao Bì và Giấy Đồng Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Bao bì giấy Việt Nam, cho biết chi phí vận tải quốc tế biến động mạnh theo ngày. Nhiều hãng tàu đã áp dụng phụ phí chiến tranh từ 1.500-2.000 USD/container 20 feet. Một số tuyến vận tải tới khu vực bị ảnh hưởng của xung đột cũng đang bị các hãng tàu tạm dừng hoặc hạn chế khai thác, khiến chuỗi logistics toàn cầu tiếp tục bị xáo trộn, chi phí bảo hiểm hàng hóa cũng tăng đáng kể.

Hạn chế đà tăng giá lan rộng

Đối với lĩnh vực du lịch, các doanh nghiệp tại TPHCM cho biết giá tour hiện vẫn ổn định, song các đơn vị đang theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu và chi phí đầu vào để có hướng điều chỉnh giá phù hợp.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt nhận định thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở các hợp đồng với khách quốc tế. Nhiều tour đã được ký trước từ 6 tháng đến một năm với mức giá cố định, trong khi giá xăng dầu và chi phí vận chuyển lại biến động liên tục. Điều này khiến doanh nghiệp đối mặt với rủi ro lớn trong việc giữ giá theo cam kết. Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho biết doanh nghiệp chưa điều chỉnh giá tour đối với khách lẻ. Với khách đoàn, giá tour phụ thuộc thời điểm khởi hành, loại phương tiện sử dụng và các dịch vụ đi kèm nên chưa có mức tăng cụ thể.

Đối với lĩnh vực vận tải, đại diện Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hỏa Xa Việt Nam, cho biết hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đa phương thức gồm đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không với hàng trăm phương tiện, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35%-40% tổng chi phí trên doanh thu, chưa kể các chi phí vận hành khác. Tương tự, ông Hoàng Thanh Hùng, Giám đốc chi nhánh Công ty SAVI chuyên vận chuyển hàng hóa bằng xe container, cho rằng giá xăng dầu tăng mạnh đang tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Đây là ngành sử dụng lượng nhiên liệu lớn nên mỗi đợt tăng giá xăng dầu đều khiến chi phí vận hành tăng đáng kể, hiện tại chưa điều chỉnh cước vận tải.

Theo PGS-TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), việc kịp thời điều chỉnh chính sách, thị trường sẽ giảm nguy cơ xảy ra những cú sốc về giá. Sự ổn định của thị trường năng lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về kinh doanh xăng dầu để phù hợp với diễn biến mới của thị trường. “Thực tế cho thấy cơ quan điều hành đã có động thái linh hoạt khi điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 7-3, chỉ 2 ngày sau kỳ điều hành định kỳ trước đó. Việc rút ngắn khoảng cách giữa các lần điều chỉnh được xem là một giải pháp nhằm bám sát diễn biến giá thế giới, hạn chế độ trễ của cơ chế điều hành. Khi cơ chế giá vận hành sát với thị trường hơn, doanh nghiệp sẽ chủ động nhập hàng, từ đó giảm nguy cơ thiếu nguồn cung trên thị trường”, ông Bảo đề xuất.

TS Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội thẩm định giá Việt Nam, cho rằng biến động giá xăng dầu hiện nay có thể khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao, đồng thời tạo áp lực lớn đối với các ngành sử dụng nhiều nhiên liệu như vận tải, logistics, khai thác thủy sản hoặc khai khoáng… Trong bối cảnh này cần triển khai các biện pháp nhằm hạn chế đà tăng giá lan rộng trên thị trường. Cơ quan quản lý có thể xem xét sử dụng các công cụ điều tiết như Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hoặc các dư địa về thuế, phí để giảm bớt tác động đến nền kinh tế.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị đã kích hoạt các phương án, kế hoạch quản trị rủi ro nhằm đảm bảo vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ổn định, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Trong đó, khối nhà máy và khối kỹ thuật tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo nhà máy vận hành liên tục, thông suốt và duy trì tối đa công suất. Khối kinh doanh được yêu cầu theo dõi sát biến động thị trường thế giới, chủ động xây dựng phương án mua, nhập khẩu nguyên liệu và đơn hàng phù hợp, đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo nhà máy vận hành xuyên suốt kể cả nếu có xảy ra khủng hoảng kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng.


