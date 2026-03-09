Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất triển khai xăng sinh học E10 sớm hơn

09-03-2026 - 12:16 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việc triển khai pha trộn xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc có thể thực hiện sớm hơn ngày 1-6-2026.

Thông tư số 50 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Đề xuất triển khai xăng sinh học E10 sớm hơn - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, từ ngày 1-6-2026, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành sẽ bắt buộc pha trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Cùng với đó, việc sản xuất và sử dụng xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31-12-2030.

Tại hội nghị Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thời kỳ mới sáng 9-3, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho rằng Thông tư 50 quy định từ 1-6 bắt buộc sử dụng xăng E5 hoặc E10, nhưng về mặt pháp luật, các công ty hoàn toàn có thể triển khai ngay ở thời điểm này.

Thực tế, một số doanh nghiệp đầu mối lớn bắt đầu bán xăng E10 từ 1-8-2025. Ngay trong tháng 3, xăng E10 đã được đưa ra thị trường dồn dập.

Triển khai E10 giúp giảm áp lực nhập khẩu dầu thô, sản phẩm xăng dầu thành phẩm

"Nếu như chúng ta chủ động nguồn cung ethanol, rõ ràng sẽ giảm được áp lực trong vấn đề nhập khẩu dầu thô cũng như sản phẩm xăng dầu thành phẩm đang bị phụ thuộc rất lớn vào sự bất ổn xung đột ở Trung Đông"- ông Tuấn nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh chúng ta đã có lộ trình phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học, song một tuần trở lại đây có rất nhiều thay đổi liên quan đến thị trường xăng dầu thế giới.

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động do xung đột vũ trang, xăng E10, E15, E20 hoặc cao hơn đã được sử dụng rộng ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Brazil, châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan... Việt Nam phân phối xăng E5 trên toàn quốc từ 2018, phân phối xăng E10 từ 1-8 năm ngoái.

"Thực tế cho thấy chưa nghi nhận bất kỳ trường hợp nào phản ứng tiêu cực của người tiêu dùng về chất lượng xăng E5 và E10 đến hiệu suất hoạt động và ảnh hưởng xấu đến động cơ" - ông Tân đánh giá.

Theo kế hoạch, từ ngày 1-6, toàn bộ xăng khoáng trên thị trường sẽ được pha trộn ethanol theo quy định. Song Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng cho rằng việc phát triển và sử dụng xăng sinh học cần được thúc đẩy càng sớm càng tốt.

"Dù lộ trình bắt buộc áp dụng từ ngày 1-6, nhưng trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới phức tạp, việc chủ động triển khai sớm phối trộn xăng sinh học ngay từ bây giờ sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đa dạng nguồn cung nhiên liệu"- ông cho hay.

Ông cũng cho biết nếu trong quá trình triển khai phát sinh khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp và hiệp hội có thể gửi kiến nghị để cơ quan chức năng của Bộ ghi nhận, phối hợp tháo gỡ, từ đó đưa ra những giải pháp nhanh và phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình.

Dự kiến trong tháng 3, Bộ Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra sơ bộ các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu nhằm đánh giá việc chuẩn bị và triển khai lộ trình phối trộn xăng sinh học trên thị trường.

Dầu thô vượt 100 USD/thùng, dự báo giá xăng trong nước tiếp tục tăng

Theo Lê Thúy

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đề xuất mới từ Bộ Công thương: Doanh nghiệp bán lẻ sắp được tự quyết giá xăng dầu?

Đề xuất mới từ Bộ Công thương: Doanh nghiệp bán lẻ sắp được tự quyết giá xăng dầu? Nổi bật

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích

Toàn cảnh công trình cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu gần 700 tỷ đồng sắp cán đích Nổi bật

Phải tạm nghỉ làm do hết nguyên liệu, công ty cần đóng BHXH cho công nhân trong thời gian đó không? - BHXH trả lời

Phải tạm nghỉ làm do hết nguyên liệu, công ty cần đóng BHXH cho công nhân trong thời gian đó không? - BHXH trả lời

11:55 , 09/03/2026
Hà Nội công bố danh sách 21 cây xăng dừng hoặc hạn chế bán hàng

Hà Nội công bố danh sách 21 cây xăng dừng hoặc hạn chế bán hàng

11:51 , 09/03/2026
Hà Nội kiên quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý do

Hà Nội kiên quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý do

11:30 , 09/03/2026
Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần

Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần

10:04 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên