Khuyến nghị đặc biệt với tất cả người dân chuẩn bị xin visa đi nước ngoài

VFS Global khuyến nghị người nộp đơn cần đặc biệt lưu ý các nội dung sau:



1. Nộp hồ sơ sớm nhất có thể

Hành khách nên nộp hồ sơ ngay khi đặt vé máy bay và nơi lưu trú. Hầu hết các quốc gia thuộc khối Schengen chấp nhận hồ sơ sớm tới 180 ngày (6 tháng) trước ngày khởi hành.

2. Đặt lịch hẹn qua VFS Global hoàn toàn miễn phí

Lịch hẹn phải được đặt trực tiếp qua website chính thức www.vfsglobal.com hoặc cổng thông tin của chính phủ quốc gia sẽ đến. Một số quốc gia có thể yêu cầu trả trước phí dịch vụ theo quy định. VFS Global không cung cấp dịch vụ “Ưu tiên” hay bán suất đặt hẹn.

3. Không hợp tác với bên thứ ba trong việc phân bổ lịch hẹn

Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cá nhân, tổ chức mạo danh hoặc tự nhận là đối tác của VFS Global cam kết cung cấp lịch hẹn thị thực.

4. VFS Global và các bên thứ ba không thể can thiệp vào kết quả thị thực

Quyết định cấp hay từ chối thị thực, thời hạn hiệu lực và thời gian xử lý hồ sơ hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán liên quan.

5. VFS Global không cung cấp dịch vụ định cư và việc làm quốc tế

Người dân cần thận trọng với các đối tượng lừa đảo hứa hẹn cơ hội việc làm hoặc định cư nước ngoài dưới danh nghĩa VFS Global.

6. VFS Global không bao giờ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hay yêu cầu thanh toán qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại hoặc các trang mạng xã hội.

Trường hợp được yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân để đẩy nhanh tiến độ xử lý thị thực, người nộp đơn cần hết sức cảnh giác vì đây có thể là hành vi lừa đảo. Mọi khoản phí chỉ được thanh toán trực tuyến qua website chính thức (www.vfsglobal.com) hoặc trực tiếp tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực của VFS Global.

Trường hợp bị các đối tượng tiếp cận chào mời mua bán lịch hẹn hoặc tự xưng có 'mối quan hệ nội bộ' nhằm can thiệp vào kết quả thị thực, người nộp đơn cần báo cáo ngay tại địa chỉ: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/108559/index.html. Ngoài ra, người dân có thể truy cập trang thông tin phòng chống lừa đảo https://www.vfsglobal.com/en/donotfallforfraud/ để tìm hiểu thêm cách bảo vệ bản thân và gia đình. Trong trường hợp đã trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo thị thực hoặc định cư, người dân cần nhanh chóng trình báo với cơ quan công an.

Ông Atul Lall phát biểu tại Buổi gặp gỡ Báo chí.

Ông Atul Lall, Giám đốc Khu vực Bắc Á của VFS Global, cho biết: “Chúng tôi đặc biệt khuyến khích người dân Việt Nam nộp hồ sơ xin thị thực sớm để tránh những rủi ro không đáng có. Việc nộp hồ sơ sát giờ không chỉ gây khó khăn trong quá trình xử lý, mà còn tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng tâm lý cấp bách của người dân. Cần lưu ý rằng việc đặt lịch hẹn thị thực là hoàn toàn miễn phí và chỉ được thực hiện qua website chính thức www.vfsglobal.com. VFS Global không hợp tác với bất kỳ đại lý hay đơn vị trung gian nào, đồng thời không tham gia vào quá trình xét duyệt hay quyết định kết quả thị thực. Người nộp đơn cần nâng cao cảnh giác, từ chối làm việc với các đơn vị không được ủy quyền và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch thanh toán nào.”

VFS Global vận hành 52 trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Danh sách 26 quốc gia đối tác của VFS Global tại Việt Nam bao gồm: Anh, Úc, Canada, Đức, Nhật Bản, Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Síp, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Hungary, Ý, Latvia, Malta, Na Uy, Hà Lan, Saudi Arabia, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ukraine và New Zealand.