Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu phải ưu tiên điều này cho dự án cao tốc hơn 36.000 tỷ đồng của Đèo Cả

Theo Tập đoàn Đèo Cả, ngày 9/3, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đến kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và yêu cầu các bên liên quan sớm tháo gỡ khó khăn về vật liệu, mặt bằng và giữ nhịp thi công để bảo đảm tiến độ dự án.

Tại vị trí cầu Kênh Năng, đại diện doanh nghiệp dự án cho biết nhà thầu đã huy động 114 máy móc thiết bị và hơn 310 nhân sự để triển khai mũi thi công, đồng thời tập trung giải quyết bài toán vật liệu xây dựng - vấn đề được xem là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Cụ thể, với nguồn cát, ông Khương Văn Cương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết đã làm việc với các địa phương và được cấp 3 mỏ cát tại Đồng Tháp theo cơ chế đặc thù, với trữ lượng khoảng 250.000 m³.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự án đang hoàn tất các thủ tục để tiếp nhận hơn 6 triệu m³ cát từ các mỏ đã đóng cửa, đồng thời đề xuất thêm khoảng 240.000 m³ cát thương mại và khai thác tại các cụm mỏ trên sông Tiền.

Với nguồn đá xây dựng, theo ông Cương, tổng nhu cầu của dự án khoảng 3,5 triệu m³, đến nay mới được phân bổ khoảng 250.000 m³. Doanh nghiệp dự án đang tiếp tục làm việc với các địa phương như Đồng Nai để khai thác tại 6 mỏ đá tiềm năng đã được khảo sát nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Đèo Cả)

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, dự án cần bổ sung giải phóng mặt bằng khoảng 117/1.067ha, trong đó nhiều vị trí còn vướng các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường ống nước, đường điện, cáp viễn thông. Để rút ngắn tiến độ, doanh nghiệp dự án kiến nghị các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 6.

Với tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các địa phương linh hoạt trong việc cấp phép khai thác mỏ cũng như nâng công suất khai thác nhằm đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án.

“Nguồn cát khai thác phải được ưu tiên phục vụ cho dự án TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, không được sử dụng vào mục đích kinh doanh bên ngoài, trường hợp phát hiện vi phạm cần xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động”, ông Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Đối với đá xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát kỹ các mỏ tại Đồng Nai và Tây Ninh, đặc biệt chú trọng đến chất lượng và cường độ đá tại những khu vực khai thác lớn như Thường Tân, Thạnh Phú hay Phước Vĩnh nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị trong quá trình triển khai phải tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý, cập nhật giá vật liệu sát với thị trường và thực hiện dự án theo tiêu chí “nhanh - hiệu quả - an toàn”.