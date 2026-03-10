Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án mở rộng QL6 qua 3 phường Hà Nội: Nhiều đoạn vẫn ‘tê liệt’ vì vướng mặt bằng

10-03-2026 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án nâng cấp, mở rộng QL6 đoạn Ba La – Xuân Mai (Hà Nội) được đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) vào 31/12/2025, tuy nhiên đến quý I/2026, công tác GPMB vẫn chưa hoàn tất. Việc này khiến nhiều đoạn dự án chưa thể triển khai thi công, trong đó có đoạn đi qua ba phường nội đô là Yên Nghĩa, Dương Nội và Kiến Hưng.

Dự án nâng cấp QL6 nhằm mở rộng tuyến đường từ 2 làn xe lên 6 làn xe (rộng khoảng 60 m), góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, từ thời điểm khởi công đến nay, dự án đã trải qua hơn 3 năm triển khai, nhưng mới chỉ có đoạn đi qua các xã thuộc huyện Chương Mỹ cũ có mặt bằng để thi công; còn đoạn đi qua các phường nội đô như Yên Nghĩa, Dương Nội, Kiến Hưng vẫn đang "tê liệt" vì vướng mặt bằng.

Đoạn dự án đi qua các phường từ Ba La đến cầu Mai Lĩnh dài gần 3 km, hiện công tác giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ, còn nhiều vị trí dang dở.

Tại đoạn qua phường Yên Nghĩa, dự án cần giải phóng khoảng 12,4 ha, chủ yếu là đất ở của 622 hộ gia đình, cá nhân. Ghi nhận hiện trường ngày 9/3 cho thấy mới chỉ các hộ dân tại khu vực nút giao với đường Vành đai 4 được giải tỏa.

Các khu vực còn lại qua phường Yên Nghĩa và hai phường Dương Nội, Kiến Hưng việc giải tỏa chưa hoàn tất, nhiều nhà cửa và công trình vẫn nằm trong phạm vi dự án, khiến mặt đường QL6 hiện nay vẫn chỉ rộng khoảng 2 làn xe.

Do lòng đường nhỏ hẹp, QL6 đoạn Ba La – Xuân Mai thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, do mặt đường QL6 lâu nay đang xuống cấp, nhiều vết nứt, ổ gà, ổ trâu nên thường xuyên bụi bặm và đọng nước.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL6 có tiến độ hoàn thành trong năm 2027, nhưng việc các phường, xã chậm hoàn thành GPMB đang khiến dự án có nguy cơ vỡ tiến độ, tăng vốn đầu tư do thi công kéo dài.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 có chiều dài 21,7 km, bắt đầu từ nút giao Ba La (Hà Đông) - đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ cũ, nay là xã Xuân Mai). Dự án được khởi công tháng 12/2022 và có tiến độ hoàn thành năm 2027.

Theo Quyết định đầu tư, từ mặt cắt đường hiện có rộng 6 đến 10 mét, dự án sẽ mở rộng tuyến đường lên đến 60 mét, tương đương 4 - 6 làn xe, tổng mức đầu tư là hơn 8.100 tỷ đồng. Với tiến độ GPMB được thành phố Hà Nội giao cho chính quyền các địa phương hoàn thành trong các năm 2023 - 2024, sau đó kéo dài đến 2025, nhưng đến nay – đã tháng 3/2026 các địa phương vẫn chưa hoàn thành.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa có văn bản yêu cầu, UBND các phường Dương Nội, Kiến Hưng, Yên Nghĩa... hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với diện tích đất nông nghiệp trong quý I/2026; hoàn thành toàn bộ công tác GPMB dự án (đất ở, đất khác) trên địa bàn trong quý II/2026.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam

Tổng thống UAE: Sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam Nổi bật

Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế

Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế Nổi bật

Công an có thông báo quan trọng về xăng dầu, người dân đặc biệt chú ý

Công an có thông báo quan trọng về xăng dầu, người dân đặc biệt chú ý

14:54 , 10/03/2026
Thế giới chưa từng có nước nào đạt được tham vọng táo bạo như Việt Nam đang đặt ra

Thế giới chưa từng có nước nào đạt được tham vọng táo bạo như Việt Nam đang đặt ra

14:38 , 10/03/2026
Giám đốc Sở Công thương Hà Nội nói về tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội nói về tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3

14:30 , 10/03/2026
Thuế nhập khẩu xăng dầu đồng loạt giảm nóng về 0%: Cụ thể những loại nào được giảm?

Thuế nhập khẩu xăng dầu đồng loạt giảm nóng về 0%: Cụ thể những loại nào được giảm?

14:30 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên