Siêu tàu hạt nhân chưa từng chạy trên đại dương này có thể rung chuyển ngành hàng hải toàn cầu





Ngày 9/3/2026, tập đoàn đóng tàu khổng lồ HD Hyundai của Hàn Quốc thông báo đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển với American Bureau of Shipping (ABS) phát triển thiết kế siêu tàu container chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới dành cho vận tải thương mại.

Hình ảnh mô phỏng một tàu container loại 15.000 TEU chạy bằng động cơ SMR. Hình ảnh minh họa: Hyundai HD

Tàu có sức chở 16.000 TEU (tương đương khoảng 16.000 container dài 6m), sử dụng lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) công suất lên đến 100 MW (tương đương khoảng 134.000 mã lực) để cung cấp năng lượng điện cho hệ thống đẩy điện, thay thế hoàn toàn động cơ đốt nhiên liệu hóa thạch.

Với SMR kích thước nhỏ hơn và cấu trúc mô-đun giúp chúng dễ dàng tích hợp vào tàu container cỡ lớn mới hơn so với các lò phản ứng hạt nhân truyền thống.

Các kỹ sư từ cả hai tổ chức sẽ xem xét làm thế nào các lò phản ứng như vậy có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của các tàu container di chuyển trên các tuyến đường biển dài với tốc độ cao. Nếu thành công, mẫu tàu container này có thể gây chấn động ngành hàng hải toàn cầu nhờ khả năng loại bỏ nhu cầu sử dụng động cơ nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Mục tiêu chính của "cú bắt tay" này là đạt Net Zero (không phát thải carbon) trong lĩnh vực hàng hải thương mại, giảm khí thải triệt để, tăng hiệu quả vận hành đường dài tốc độ cao, đồng thời hỗ trợ nhiều container lạnh (reefer units) hơn nhờ nguồn điện ổn định mang lại cho các nhà khai thác sự linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu hàng hóa.

Dự án tập trung vào thiết kế hệ thống quản lý năng lượng chuyên biệt, bố trí thiết bị điện, tích hợp lò hạt nhân an toàn, sử dụng chân vịt đôi (twin-screw) và động cơ điện kết nối trực tiếp (direct-drive) để giảm tổn hao năng lượng.

“Sự hợp tác này là một dự án rất quan trọng để kiểm chứng tính khả thi của hệ thống động cơ điện chạy bằng năng lượng hạt nhân đối với các tàu container cỡ lớn. Bằng cách kết hợp công nghệ đóng tàu xuất sắc của HD Hyundai và chuyên môn kỹ thuật về an toàn hàng hải của ABS, chúng tôi sẽ kiểm chứng toàn diện tính an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường của các giải pháp động cơ đẩy thế hệ mới" - ông Matthew Muller, Giám đốc Thương mại khu vực Đông Á của ABS, cho biết.

HD Hyundai dẫn dắt với kinh nghiệm đóng tàu hàng đầu, ABS đảm bảo an toàn và chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế (IMO, IAEA).

Ông Shim Hak-moo (Trưởng bộ phận Thiết kế HD Hyundai Samho): “Tàu đẩy điện liên kết hạt nhân là công nghệ đột phá để đạt net zero. Trong cuộc đua khốc liệt thị trường tàu xanh, đây có thể trở thành vũ khí mạnh mẽ của HD Hyundai.”

Dự án được công bố ngày 9/3/2026, đánh dấu bước nhảy vọt trong ngành vận tải biển hướng tới tương lai không carbon.

Trang Ly