Thông tin người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý khi đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh

Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa có hướng dẫn về việc đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh trong kỳ tính thuế năm 2025. Nội dung hướng dẫn nêu rõ thời hạn đăng ký, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cũng như thủ tục đăng ký đối với cơ quan chi trả thu nhập và cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Quy định đối với cơ quan chi trả thu nhập

Đối với trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc thông qua cơ quan chi trả thu nhập, thời hạn đăng ký được quy định theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể, đối với người phụ thuộc là con; vợ hoặc chồng; cha, mẹ của người nộp thuế, thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31/3/2026. Trong khi đó, đối với các trường hợp người phụ thuộc khác, thời hạn đăng ký chậm nhất là ngày 31/12/2025.

Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Bên cạnh thời hạn đăng ký, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022. Đồng thời, đối với hồ sơ đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc, nếu người lao động ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế thì cần có văn bản ủy quyền theo Mẫu số 41/UQ-ĐKT, ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024. Trên cơ sở đó, cơ quan chi trả thu nhập sẽ tổng hợp thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc theo Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT, ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024.

Quy định đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Đối với cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan Thuế, việc đăng ký người phụ thuộc cũng được quy định theo từng trường hợp cụ thể. Theo đó, đối với người phụ thuộc là con; vợ hoặc chồng; cha, mẹ của người nộp thuế, việc đăng ký được thực hiện khi người nộp thuế tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan Thuế.

Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trong khi đó, đối với các trường hợp người phụ thuộc khác, thời hạn đăng ký chậm nhất vẫn là ngày 31/12/2025. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022.

Về hồ sơ đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện đăng ký theo Mẫu số 20-ĐK-TCT, ban hành kèm theo Thông tư số 86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024.

Thuế tỉnh Quảng Ngãi lưu ý, đối với các trường hợp người phụ thuộc khác, nếu việc đăng ký giảm trừ gia cảnh được thực hiện sau thời hạn 31/12/2025 thì sẽ không được tính giảm trừ gia cảnh cho kỳ tính thuế năm 2025.

Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Do đó, người nộp thuế cần chủ động thực hiện đăng ký đúng thời hạn theo quy định để đảm bảo quyền lợi khi tính giảm trừ gia cảnh trong quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân.