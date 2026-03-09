Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Qatar: Sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần ổn định năng lượng tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà Lãnh đạo Việt Nam tới Quốc vương và các nhà Lãnh đạo Qatar. Bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chia sẻ trước những khó khăn, thách thức mà người dân khu vực đang phải đối mặt.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các nỗ lực trung gian hoà giải của Qatar nhằm giải quyết hoà bình các mâu thuẫn, xung đột tại khu vực Trung Đông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các nỗ lực trung gian hoà giải của Qatar nhằm giải quyết hoà bình các mâu thuẫn, xung đột tại khu vực Trung Đông và mong muốn Qatar cùng các bên liên quan kiềm chế, tránh làm tình hình căng thẳng leo thang. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi tìm kiếm giải pháp hoà bình cho khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và bảo đảm các quyền lợi chính đáng của tất cả các bên, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, trong đó có ASEAN, nhằm tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc xung đột hiện nay.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong bối cảnh tình hình xung đột diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn và đề nghị Chính phủ Qatar tiếp tục quan tâm, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Qatar và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam quá cảnh qua Qatar. Thủ tướng Qatar khẳng định sẽ bảo vệ an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam "như với người dân Qatar". Về hợp tác năng lượng giữa hai nước trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Qatar khẳng định Qatar đang nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết, hợp đồng với các đối tác, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ nhằm góp phần bảo đảm ổn định năng lượng tại Việt Nam.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani cũng nhấn mạnh Qatar hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng, đầu tư tài chính vào Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam – GCC, chuyển đổi số, phát triển ngành Halal…



