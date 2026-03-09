Tiết kiệm xăng dầu, Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp cho nhân viên làm việc từ xa

Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc đồng hành cùng Nhà nước đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột Trung Đông ngày càng căng thẳng.

Để ứng phó với tình hình Bộ Công Thương cho biết những ngày qua đã nhanh chóng, liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước yêu cầu đảm bảo nguồn cung và duy trì hoạt động bán hàng liên tục tại các cửa hàng xăng dầu.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đa dạng nguồn cung nhập khẩu xăng dầu để phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước. Người dân và doanh nghiệp cần đồng thuận với chủ trương điều hành, không hoang mang, không mua tích trữ gây mất cân đối cung cầu cục bộ.

Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tuyệt đối không lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ xăng dầu trái phép. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không lý do, bán sai giá niêm yết hoặc có dấu hiệu găm hàng, người dân cần chủ động phản ánh đến Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, đường dây nóng: 1900 888 655) và Chi cục Quản lý thị trường ở địa phương để kịp thời xử lý.

Về giải pháp tiếp kiệm xăng dầu, với người dân, Bộ Công Thương đề nghị hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân: khi không cần thiết; ưu tiên đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp cho quãng đường ngắn.

Bảo dưỡng phương tiện định kỳ: Kiểm tra lốp xe đúng áp suất, thay dầu nhớt đúng hạn, tắt máy khi dừng đỗ lâu giúp giảm 10-15% lượng xăng tiêu hao. Lái xe tiết kiệm nhiên liệu: Giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, hạn chế chạy tốc độ cao không cần thiết.

“Chuyển đổi phương tiện trong đó cân nhắc sử dụng xe điện, xe hybrid hoặc phương tiện sử dụng nhiên liệu sinh học E5/E10 theo lộ trình từ ngày 1/6/2026”, Bộ Công Thương đề xuất

Với doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng quy trình sản xuất, vận tải; áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001.

Tối ưu hóa logistics: Sắp xếp tuyến vận chuyển hợp lý, tăng tải trọng mỗi chuyến hàng, giảm số lượt xe chạy rỗng. Đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng: Nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) cho các hoạt động phụ trợ.

“Khuyến khích làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển”, Bộ Công Thương đề nghị.