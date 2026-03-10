Có tình trạng sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế

Ngày 9-3, Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có công điện số 01 về tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế (Ảnh minh hoạ). Ảnh: Linh Anh

Công điện nêu rõ, thời gian qua, khi chuyển đổi từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, cơ bản hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân đều đã chấp hành các quy định, chính sách về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Tuy nhiên, tại một số địa bàn, ngành nghề, khu vực kinh tế vẫn còn một số trường hợp lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước và để xảy ra một số vụ việc trốn thuế đã được cơ quan thuế phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, khởi tố.

Để triển khai tốt hơn nữa công tác quản lý thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, qua đó tiết kiệm nguồn lực, phòng chống thất thu thuế và tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Công điện 124 của Thủ tướng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo Công điện 88 của Thủ tướng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đề nghị tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi, khi xóa bỏ thuế khoán chuyển sang phương pháp kê khai. Cùng với đó, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ để kịp thời phát hiện các rủi ro tuân thủ và hành vi vi phạm, không làm phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.