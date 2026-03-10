Bộ Công an nghiên cứu phương án làm cao tốc nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng

Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 110 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng nghe báo cáo về thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (nhà ga VIP), sáng 7/3. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng lưu ý Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là dự án quan trọng quốc gia, ngoài vai trò là một cảng hàng không, sân bay quốc tế còn phải mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, là trung tâm kết nối với 3 cực tăng trưởng quan trọng ở phía Bắc là Thủ đô Hà Nội, TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Đồng thời, tăng cường kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, kết nối quốc tế thông qua cửa khẩu đường bộ, đường sắt tại Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng...

Để hoàn thành mục tiêu trên, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đi Hải Phòng. Trong đó, cần bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

UBND tỉnh Bắc Ninh khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo thẩm quyền; quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn (tối thiểu là 100 năm), nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, tập trung cao độ để hoàn thành trong tháng 3.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có liên quan (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh) rà soát tiến độ triển khai các công trình, dự án kết nối với sân bay Gia Bình (đường bộ, đường sắt, cảng biển…), xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành, khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Người đứng đầu Chính phủ quán triệt, quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

UBND tỉnh Bắc Ninh còn được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thành Đề án thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển khu kinh tế Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (trình cấp có thẩm quyền trong tháng 3).

Thủ tướng chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì rà soát, có giải pháp cung cấp đầy đủ, liên tục điện lưới; Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chủ trì cung cấp dịch vụ viễn thông, thông tin, tín hiệu; tỉnh Bắc Ninh cung cấp nước và các hạ tầng chiến lược khác trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành khai thác Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh trong quá trình tổ chức triển khai các dự án theo thẩm quyền, đặc biệt trong công tác GPMB, di dời hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm cung cấp vật liệu xây dựng cho Hà Nội, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền.