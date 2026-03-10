Giám đốc Sở Công thương Hà Nội nói về tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3

Tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3 chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và xu hướng tích trữ

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, trước những biến động địa chính trị tại khu vực Trung Đông từ cuối tháng 2/2026, thị trường năng lượng toàn cầu đã có nhiều biến động mạnh, tác động trực tiếp đến giá xăng dầu trong nước.

Trước tình trạng này, cơ quan chức năng Thành phố và doanh nghiệp đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và hạn chế tác động đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Phong cho biết, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Hà Nội bình quân khoảng 150.000m³ mỗi tháng, trong đó xăng khoảng 110.000m³ và dầu khoảng 40.000 m³. Địa bàn hiện có 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, với nguồn cung chủ yếu từ các doanh nghiệp đầu mối như Petrolimex Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, PVOIL Hà Nội cùng các thương nhân phân phối.

Hà Nội hiện có ba kho xăng dầu thương mại lớn gồm Tổng kho Đức Giang, kho Đỗ Xá và kho Nam Phong với tổng sức chứa khoảng 120.000 m³, góp phần quan trọng bảo đảm dự trữ và điều tiết nguồn cung cho thị trường Thủ đô.

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Lê Hải/CTTĐT TP. Hà Nội)

Theo Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, từ 6 đến 8/3, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt ở khu vực nội đô ghi nhận lượng phương tiện đến mua nhiên liệu tăng đột biến. Hàng dài xe xếp hàng chờ đổ xăng do tâm lý lo ngại thiếu nguồn cung. Một số cửa hàng phải tạm dừng bán hàng do chưa kịp bổ sung nguồn.

Tuy nhiên, đến ngày 9/3, tình hình đã dần ổn định. Lượng phương tiện mua xăng trở lại mức bình thường, đa số cửa hàng hoạt động ổn định và chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá. Nhiều cửa hàng trước đó thiếu nguồn cục bộ đã được bổ sung hàng và mở cửa trở lại phục vụ người dân.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, tình trạng người dân đổ xô mua xăng dầu trong những ngày đầu tháng 3 chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại và xu hướng tích trữ, chứ chưa phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng thực tế. Việc tích trữ xăng dầu trong can, thùng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp chính quyền cơ sở kiểm tra, xử lý tình trạng bán xăng dầu bằng chai lọ quanh các khu vực cửa hàng.

Yêu cầu đơn vị đầu mối và phân phối duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cửa hàng xăng dầu

Ông Võ Nguyên Phong thông tin, để bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời. UBND TP. Hà Nội đã ban hành các văn bản triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu, hạn chế tác động của giá xăng dầu đến mục tiêu tăng trưởng và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cửa hàng xăng dầu, bảo đảm cung ứng đầy đủ cho thị trường. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho các cửa hàng bán lẻ.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Lê Hải/CTTĐT TP. Hà Nội)

Bên cạnh đó, ngành Xây dựng được giao nghiên cứu cơ chế bình ổn giá vật liệu xây dựng, cập nhật biến động giá xăng dầu để kịp thời ban hành bảng giá vật liệu, hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng, bảo đảm tiến độ các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm của Thành phố.

Để ổn định thị trường trong thời gian tới, Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu các giải pháp điều hành linh hoạt về thuế và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu khi cần thiết nhằm giảm áp lực tăng giá trong nước. Đồng thời, cần chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chia sẻ nguồn cung hợp lý cho các thương nhân phân phối để bảo đảm hoạt động của toàn bộ hệ thống bán lẻ.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, trong các tình huống khẩn cấp, Hà Nội cần được ưu tiên bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nhất là năng lượng để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân cũng như phục vụ các nhiệm vụ quan trọng của Thành phố.

Ở cấp Thành phố, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường truyền thông để người dân hiểu rõ nguồn cung vẫn được bảo đảm, tránh tâm lý hoang mang và tích trữ không cần thiết; đồng thời khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, ưu tiên phương tiện giao thông công cộng.