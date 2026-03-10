Vì sao đường gần 1.150 tỷ nối trung tâm TP Huế với sân bay Phú Bài 'đứng bánh'?

Phát hiện kỹ sư dùng bằng giả trong gói thầu số 21

Trước đó, ngày 30/5/2025, từng phản ánh việc khi gói thầu số 21 dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) đang được triển khai thì có đơn thư phản ánh một kỹ sư kỹ thuật thi công thuộc một công ty tham gia thực hiện dự án sử dụng bằng đại học giả trong hồ sơ tham gia thầu.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế sau đó phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ và xác định bằng kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng do Trường ĐH Giao thông Vận tải cấp của ông Lê Trường X. (SN 1988 tại Hà Nam) trong hồ sơ dự thầu gói thầu số 21 là giả.



Công ty Cổ phần Fecon (nằm trong liên danh nhà thầu gói thầu số 21) khẳng định: “Đối với liên danh gói thầu số 21 không có chủ trương, không cố ý, không có hành vi tiếp tay cho việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp của nhân sự Lê Trường X. Liên danh gói thầu số 21 không chủ đích kê khai nhân sự không phù hợp; không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ tài liệu trong đấu thầu; không có ý định cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, do đó, không có hành vi gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu”.