Vì sao đường gần 1.150 tỷ nối trung tâm TP Huế với sân bay Phú Bài 'đứng bánh'?

10-03-2026 - 10:15 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi khởi công, dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) luôn trong tình trạng thi công ì ạch, đứng bánh nhiều hạng mục dang dở.


Cảnh thi công cầm chừng trên công trường đường nghìn tỷ nối trung tâm TP Huế đi sân bay Phú Bài

Dự án tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của TP Huế. Dự án được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là UBND TP Huế) phê duyệt năm 2023, thời gian thực hiện trong 4 năm, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng.

Thế nhưng, kể từ khi khởi công đến nay, dự án luôn trong tình trạng thi công cầm chừng, thậm chí có thời điểm "đứng bánh" khiến dự án có nguy cơ lỡ hẹn ngày về đích.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 3/2025, tại công trường dự án đường Tố Hữu nối dài, khối lượng công việc của nhà thầu thực hiện được rất nhỏ; một số điểm đơn vị thi công mới chỉ đắp đất đường công vụ, thi công một số cọc đất gia cố xi măng và đào đất tuyến chính…

Việc triển khai thi công chậm chạp dẫn đến việc nhiều hạng mục nham nhở, ngổn ngang. Đặc biệt, vật tư vật liệu chỏng chơ, nhiều thanh sắt nằm chơ vơ giữa vũng bùn, phần lớn máy móc im lìm.

Nhiều đoạn tuyến vẫn chỉ là nền đất trống, chưa được đắp nền đường, chưa có dấu hiệu thi công rầm rộ như kỳ vọng.

Được biết, dự án có tổng chiều dài khoảng 9,59km, điểm đầu tiếp giáp khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1 (phường Phú Bài và được chia thành 2 gói thầu.

Gói thầu số 21 gồm đoạn 1 và đoạn 2, dài khoảng 6,1km, quy mô mặt cắt quy hoạch 60m, tổng giá trị hợp đồng hơn 583 tỷ đồng, do liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần 456, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Tư vấn xây lắp Đầu tư An Phú Quảng Ninh và Công ty Cổ phần FECON thi công.

Còn gói thầu số 20 gồm đoạn 3 và đoạn 4, dài khoảng 3,49km, quy mô mặt cắt 36m, giá trị hợp đồng hơn 132 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình Thừa Thiên - Huế, Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần ĐT Việt Anh thi công.

Tuy nhiên, dọc dự án, khung cảnh thi công không tương xứng với quy mô và kỳ vọng của một dự án giao thông nghìn tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế (chủ đầu tư Dự án), gói thầu số 20 được khởi công từ ngày 1/11/2024, tiến độ thi công theo hợp đồng là 720 ngày. Gói thầu số 21 khởi công ngày 20/1/2025, tiến độ thực hiện là 900 ngày.

Theo chủ đầu tư, một trong những nguyên nhân lớn khiến dự án triển khai chậm là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư cũng có văn bản cảnh cáo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, đơn vị thi công gói thầu số 21, do chậm trễ tiến độ hoàn thành so với hợp đồng, ảnh hưởng chung đến toàn bộ gói thầu.

Phát hiện kỹ sư dùng bằng giả trong gói thầu số 21

Trước đó, ngày 30/5/2025, từng phản ánh việc khi gói thầu số 21 dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài (TP Huế) đang được triển khai thì có đơn thư phản ánh một kỹ sư kỹ thuật thi công thuộc một công ty tham gia thực hiện dự án sử dụng bằng đại học giả trong hồ sơ tham gia thầu.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế sau đó phối hợp các cơ quan chức năng làm rõ và xác định bằng kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng do Trường ĐH Giao thông Vận tải cấp của ông Lê Trường X. (SN 1988 tại Hà Nam) trong hồ sơ dự thầu gói thầu số 21 là giả.

Công ty Cổ phần Fecon (nằm trong liên danh nhà thầu gói thầu số 21) khẳng định: “Đối với liên danh gói thầu số 21 không có chủ trương, không cố ý, không có hành vi tiếp tay cho việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp của nhân sự Lê Trường X. Liên danh gói thầu số 21 không chủ đích kê khai nhân sự không phù hợp; không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ tài liệu trong đấu thầu; không có ý định cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, do đó, không có hành vi gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu”.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Theo Nguyễn Vương

VTC News

