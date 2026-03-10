Nóng: 1 cây xăng vừa bị XỬ PHẠT vì "găm hàng", chỉ bán tối đa 300.000 đồng mỗi lượt

Ngày 10/3, lãnh đạo Sở Công Thương TP Huế cho biết lực lượng chức năng vừa lập biên bản đối với một cây xăng trên đường Minh Mạng do áp dụng hình thức bán giới hạn 300.000 đồng/lượt. Động thái này được thực hiện sau khi thông tin phản ánh lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Trước đó, một khách hàng đăng tải bài viết cho biết khi đến đổ xăng tại cửa hàng nói trên chỉ được mua tối đa 300.000 đồng mỗi lần. Ngay khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo Sở Công Thương TP Huế đã yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường nhanh chóng đến làm việc với cửa hàng để xác minh.

Theo VTC News, sau buổi làm việc, Chi cục Quản lý thị trường TP Huế đã lập biên bản nhắc nhở đối với chủ cửa hàng xăng dầu do đây là vi phạm lần đầu. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu cửa hàng không tái diễn hành vi bán hạn chế có dấu hiệu “găm hàng” như phản ánh.

Sở Công Thương TP Huế cũng yêu cầu tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường tại vị trí dễ quan sát. Điều này nhằm tạo điều kiện để khách hàng có thể phản ánh kịp thời nếu phát hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc bán không đúng giá niêm yết.

Theo thống kê, hiện TP Huế có khoảng 128 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Thời gian gần đây, giá xăng dầu trong nước có xu hướng tăng, một phần do tác động từ tình hình căng thẳng tại Iran, khiến tâm lý người dân có phần lo ngại về nguồn cung.

Tuy nhiên, Sở Công Thương TP Huế khẳng định nguồn xăng dầu trên địa bàn vẫn được đảm bảo, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong thời gian tới. Lực lượng quản lý thị trường cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân không nên vì lo lắng mà mua xăng, dầu về tích trữ trong các can nhựa hoặc thùng phuy. Việc bảo quản nhiên liệu không đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản.