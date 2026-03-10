Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự án Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống dài khoảng 15,9km, tổng mức đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng.

Ngày 10/3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khởi công Dự án Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, thuộc hệ thống công trình chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh.

Theo đó, dự án có chiều dài tuyến đê khoảng 15,9km được thiết kế theo hướng đa mục tiêu. Trong đó, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống lũ , thoát lũ, vừa kết hợp phát triển hệ thống giao thông.

Thái Nguyên khởi công tuyến đê chống ngập hơn 8.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, dự án được triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư khoảng 8.500 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư, được thực hiện trong giai đoạn 2026- 2027.

Khi hoàn thành, công trình góp phần đảm bảo phòng, chống lũ, thoát lũ, kết hợp làm đường giao thông và khai thác hiệu quả đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

công trình nhằm bảo đảm yêu cầu phòng, chống lũ, thoát lũ, kết hợp làm đường giao thông và khai thác hiệu quả đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thái Nguyên khởi công tuyến đê chống ngập hơn 8.500 tỷ đồng- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên quan sát bản vẽ công trình.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai dự án đúng quy định, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Trước đó, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác rà soát, xác định diện tích đất, nhu cầu tái định cư, kinh phí bồi thường, GPMB phục vụ thực hiện dự án.

