Thứ trưởng Công Thương: Việt Nam chưa phải dùng nguồn xăng dầu dự trữ quốc gia

Tại cuộc họp ngày 10/3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hiện dự trữ bắt buộc tại các doanh nghiệp đầu mối đảm bảo 20 ngày cung ứng theo quy định.

Ông cho hay, Việt Nam chưa phải dùng đến nguồn dự trữ quốc gia - vốn chỉ sử dụng trong trường hợp thiếu hụt nguồn nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước sụt giảm nghiêm trọng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định nhà điều hành đã có kịch bản ứng phó, nguồn xăng dầu trong nước đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đến hết tháng 3, VnExpress đưa tin.

Theo quy định cơ cấu dự trữ xăng dầu của Việt Nam đến từ 3 nguồn: dự trữ thương mại tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối (20 ngày) và thương nhân phân phối 5 ngày; dự trữ sản xuất tại hai nhà máy lọc dầu và dự trữ quốc gia. Riêng nguồn dự trữ quốc gia khoảng 7 ngày sử dụng.

Theo Quyết định 861/2023 về quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt, Việt Nam sẽ xây kho chứa xăng dầu riêng để nâng năng lực dự trữ đáp ứng khoảng 15-20 ngày nhập khẩu ròng tới 2030. Giai đoạn sau 2030, mức dự trữ xăng dầu thành phẩm, dầu thô sẽ tăng lên khoảng 25-30 ngày nhập ròng.

Người dân mua xăng dầu - Ảnh: Bộ Công thương

Cộng với nguồn lực dự trữ thương mại, sản xuất, Việt Nam đặt mục tiêu đưa tổng dự trữ dầu thô, sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75-80 ngày nhập khẩu ròng, phấn đấu đạt 90 ngày nhập ròng.

Liên quan việc nhập dầu thô cho sản xuất xăng dầu trong nước, theo ông Tân, Việt Nam có nhiều nguồn mua từ Đông Nam Á, Mỹ và Trung Đông. Hiện một số lô hàng từ Trung Đông bị chậm trễ do tình hình khu vực, song nguồn cung trên thị trường thế giới không thiếu, vấn đề chủ yếu là mức giá.

Ngoài các nguồn truyền thống, cơ quan quản lý cũng xem xét khả năng nhập dầu thô từ Venezuela. Theo ông Tân, dầu thô của Venezuela là dầu nặng, có thể phối trộn để sử dụng tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nhưng nguồn dầu này sẽ khó sử dụng tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, do công nghệ của nhà máy ưu tiên sản xuất dầu nhẹ.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Về vấn đề chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết đây không chỉ là vấn đề phát sinh trong tình huống bất thường hiện nay, mà ngay cả trong điều kiện bình thường các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cũng rất quan tâm.

Bởi đối với các doanh nghiệp bán lẻ, mức chiết khấu chính là nguồn lợi nhuận và là cơ sở để họ duy trì hoạt động kinh doanh.

Theo Thứ trưởng, thị trường xăng dầu của Việt Nam là thị trường có sự điều tiết một phần của Nhà nước, nhưng vẫn vận hành theo cơ chế thị trường. Theo quy định hiện nay, các doanh nghiệp bán lẻ có quyền mua hàng từ nhiều doanh nghiệp đầu mối khác nhau, qua đó có thể lựa chọn nguồn cung phù hợp và mức chiết khấu tốt nhất để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

“Trên thực tế, đối với tình trạng chiết khấu bằng 0, hiện nay chúng tôi đang trao đổi và kiểm tra lại với các doanh nghiệp đầu mối để xem xét nguyên nhân và có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo sự vận hành ổn định của hệ thống phân phối.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay rất phức tạp và có nhiều biến động, cách xử lý cũng sẽ khác với điều kiện thông thường, nên chúng tôi đang xem xét rất thận trọng”, PLO dẫn lời Thứ trưởng.

Ông cũng cho biết về nghĩa vụ của doanh nghiệp, theo quy định khi đã tham gia kinh doanh xăng dầu thì dù trong điều kiện bình thường hay khó khăn, các doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo cung ứng hàng hóa ra thị trường, trừ những trường hợp bất khả kháng đã được quy định rõ.

Về chính sách thuế, Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ và ngày hôm qua, Chính phủ đã điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu. Việc điều chỉnh này đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Thứ trưởng Tân cho biết, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ về phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Tuy nhiên, loại thuế này thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, nên Chính phủ sẽ phải trình để Quốc hội xem xét. Dự kiến nếu quy trình được triển khai nhanh thì có thể xem xét ngay trong tháng này.

Bên cạnh đó, việc điều hành giá xăng dầu cũng đang được nghiên cứu, và có thể ngay trong hôm nay Chính phủ sẽ có quyết định phê chuẩn cơ chế điều hành, trong đó có nội dung liên quan đến việc sử dụng Quỹ bình ổn giá.

“Tôi dự kiến ngay trong hôm nay sẽ có thêm các thông tin cụ thể”, ông nói.